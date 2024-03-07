«Газпром» хочет отсудить у польских компаний почти миллиард долларов

Сумма иска «Газпрома» к Europol Gaz и Orlen превысила 930 миллионов долларов

07 марта 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Участок российского газопровода ранее перешел под управление Польши из-за санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности «Газпром» хочет остудить у польской Orlen, которая владеет участком газопровода Ямал — Европа компании Europol Gaz, 930 миллионов долларов. Эта информация следует из карточки суда. «Сумма иска „Газпрома“, поданного в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к польской Orlen и владеющей польским участком газопровода Ямал — Европа компании Europol Gaz, превышает 930 миллионов долларов», — говорится в карточке. Информацию по ней приводит ТАСС. Заседание по делу состоится 10 апреля. Поставки в Польшу были прекращены более года назад. Тогда страна отказалась расплачиваться за ресурс рублями. Однако в октябре 2023 года Orlen заявило о планах забрать Europol Gaz и участок газопровода. Europol Gaz — это совместный проект «Газпрома» и польской PGNiG. Также, компания владеет польским участком газопровода Ямал — Европа. Из-за санкций акции «Газпрома» в совместном проекте были переданы под управление Польши. Президент России Владимир Путин отмечал, что Польша вскоре закрыла газопровод, по которому голубое топливо снабжало Германию.

«Газпром» хочет остудить у польской Orlen, которая владеет участком газопровода Ямал — Европа компании Europol Gaz, 930 миллионов долларов. Эта информация следует из карточки суда. «Сумма иска „Газпрома“, поданного в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к польской Orlen и владеющей польским участком газопровода Ямал — Европа компании Europol Gaz, превышает 930 миллионов долларов», — говорится в карточке. Информацию по ней приводит ТАСС. Заседание по делу состоится 10 апреля. Поставки в Польшу были прекращены более года назад. Тогда страна отказалась расплачиваться за ресурс рублями. Однако в октябре 2023 года Orlen заявило о планах забрать Europol Gaz и участок газопровода. Europol Gaz — это совместный проект «Газпрома» и польской PGNiG. Также, компания владеет польским участком газопровода Ямал — Европа. Из-за санкций акции «Газпрома» в совместном проекте были переданы под управление Польши. Президент России Владимир Путин отмечал, что Польша вскоре закрыла газопровод, по которому голубое топливо снабжало Германию.