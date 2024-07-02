Эндокринолог рассказала о необычном способе похудения

Эндокринолог Коновалова: черный тмин способствует здоровому похудению

02 июля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Врач рекомендует использовать тмин как специю, чтобы извлечь максимальную пользу без риска набора лишнего веса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Масло черного тмина может оказывать положительное влияние в качестве средства для похудения. Об этом рассказала врач-эндокринолог Татьяна Коновалова, отметив, что им не стоить злоупотреблять. «Оно [масло] влияет на микробиоту кишечника, улучшает его флору, которая противостоит ожирению», — объяснила Коновалова изданию NGS24.RU. При этом врач отметила, что сама чайная ложка масла содержит 100 килокалорий, поэтому злоупотреблять этим продуктом не стоит. Людям с ожирением не стоит полагаться только на масло тмина, так как в случае, если человек будет добавлять столовую ложку продукта в салат, но при этом не следить за питаением комплексно, то он никогда не снизит массу тела. Ранее врач-эндокринолог Юлия Репникова рассказала, как правильно худеть без вреда для здоровья. Она отметила, что потеря более четырех килограммов в месяц опасна для почек и печени. Соответственно, худеть необходимо медленно, в среднем, на один-два килограмма в месяц. Кроме того, плавное похудение поможет дольше сохранить результаты сброса веса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Масло черного тмина может оказывать положительное влияние в качестве средства для похудения. Об этом рассказала врач-эндокринолог Татьяна Коновалова, отметив, что им не стоить злоупотреблять. «Оно [масло] влияет на микробиоту кишечника, улучшает его флору, которая противостоит ожирению», — объяснила Коновалова изданию NGS24.RU. При этом врач отметила, что сама чайная ложка масла содержит 100 килокалорий, поэтому злоупотреблять этим продуктом не стоит. Людям с ожирением не стоит полагаться только на масло тмина, так как в случае, если человек будет добавлять столовую ложку продукта в салат, но при этом не следить за питаением комплексно, то он никогда не снизит массу тела. Ранее врач-эндокринолог Юлия Репникова рассказала, как правильно худеть без вреда для здоровья. Она отметила, что потеря более четырех килограммов в месяц опасна для почек и печени. Соответственно, худеть необходимо медленно, в среднем, на один-два килограмма в месяц. Кроме того, плавное похудение поможет дольше сохранить результаты сброса веса.