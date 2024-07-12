Занятая разводом Алсу выступила на вечеринке на Ибице

Певица Алсу, подавшая на развод с Яном Абрамовым, дала концерт на Ибице
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Открытие выставки Евгении Васильевой в госпитале Лапино. Москва, алсу
Алсу улетела на самый тусовочный курорт мира по работе Фото:

Артистка Алсу отправилась на Ибицу, чтобы выступить на ретрите, организатором которого стала блогер Аида Алиева. Об этом стало известно из ролика, который был опубликован на страницы Аиды.

«Звезда дала концерт на пляже. Стоя на песке в сверкающем комбинезоне, она исполняла свои хиты — в том числе и «Свет в твоем окне»: «Мы забудем ночной разговор, мы расставили все по местам», — передает Woman.ru.

Ранее стало известно, что певица решила подать на развод с Яном Абрамовым, с которым они были вместе 18 лет. По одной из версий, причиной развода послужили измены со стороны бывшего мужа. Продюсер Алсу Алена Козырева заявила, что у певицы есть влиятельный покровитель, который поможет ей вернуться на сцену после завершения бракоразводного процесса.

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Артистка Алсу отправилась на Ибицу, чтобы выступить на ретрите, организатором которого стала блогер Аида Алиева. Об этом стало известно из ролика, который был опубликован на страницы Аиды. «Звезда дала концерт на пляже. Стоя на песке в сверкающем комбинезоне, она исполняла свои хиты — в том числе и «Свет в твоем окне»: «Мы забудем ночной разговор, мы расставили все по местам», — передает Woman.ru. Ранее стало известно, что певица решила подать на развод с Яном Абрамовым, с которым они были вместе 18 лет. По одной из версий, причиной развода послужили измены со стороны бывшего мужа. Продюсер Алсу Алена Козырева заявила, что у певицы есть влиятельный покровитель, который поможет ей вернуться на сцену после завершения бракоразводного процесса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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