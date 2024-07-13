В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту стрельбы

«13 июля 2024 года на Комендантском проспекте неустановленные лица устроили стрельбу предположительно из пневматического оружия. Причиной произошедшего конфликта, по предварительным данным, является конкуренция в сфере такси», — говорится в сообщении. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).
Троих мужчин, устроивших стрельбу в Санкт-Петербурге, задержали. Одному из них 34 года, второму 29 лет, а самому младшему 24, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве. «13 июля 2024 года на Комендантском проспекте неустановленные лица устроили стрельбу предположительно из пневматического оружия. Причиной произошедшего конфликта, по предварительным данным, является конкуренция в сфере такси», — говорится в сообщении. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Троих мужчин, устроивших стрельбу в Санкт-Петербурге, задержали. Одному из них 34 года, второму 29 лет, а самому младшему 24, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.