В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту стрельбы

14 июля 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Троих мужчин, устроивших стрельбу, задержали Фото: Илья Московец © URA.RU Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве. Новость по теме В Санкт-Петербурге произошла стрельба: что известно к этому часу «13 июля 2024 года на Комендантском проспекте неустановленные лица устроили стрельбу предположительно из пневматического оружия. Причиной произошедшего конфликта, по предварительным данным, является конкуренция в сфере такси», — говорится в сообщении. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Троих мужчин, устроивших стрельбу в Санкт-Петербурге, задержали. Одному из них 34 года, второму 29 лет, а самому младшему 24, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве. «13 июля 2024 года на Комендантском проспекте неустановленные лица устроили стрельбу предположительно из пневматического оружия. Причиной произошедшего конфликта, по предварительным данным, является конкуренция в сфере такси», — говорится в сообщении. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Троих мужчин, устроивших стрельбу в Санкт-Петербурге, задержали. Одному из них 34 года, второму 29 лет, а самому младшему 24, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.