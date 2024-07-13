13 июля 2024

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту стрельбы

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Троих мужчин, устроивших стрельбу, задержали Фото:

Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве.

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«13 июля 2024 года на Комендантском проспекте неустановленные лица устроили стрельбу предположительно из пневматического оружия. Причиной произошедшего конфликта, по предварительным данным, является конкуренция в сфере такси», — говорится в сообщении. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Троих мужчин, устроивших стрельбу в Санкт-Петербурге, задержали. Одному из них 34 года, второму 29 лет, а самому младшему 24, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве. «13 июля 2024 года на Комендантском проспекте неустановленные лица устроили стрельбу предположительно из пневматического оружия. Причиной произошедшего конфликта, по предварительным данным, является конкуренция в сфере такси», — говорится в сообщении. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Троих мужчин, устроивших стрельбу в Санкт-Петербурге, задержали. Одному из них 34 года, второму 29 лет, а самому младшему 24, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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