Россиянам продлили безвизовый режим в одной из стран Азии

Россиянам продлили безвизовый режим с Таиландом
© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, корабли, катер, море берег, яхта
Предложение Таиланда предусматривает освобождение туристов от необходимости оформления визы при посещении страны на период до двух месяцев Фото:

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин утвердил постановление о продлении безвизового режима для граждан России на срок до 60 дней. Режим также будет применяться к гражданам 93 стран, посещающих королевство в туристических целях.

«Тхависин отнес туристический сектор к разряду движущей силы экономики Таиланда, что облегчит поездки в страну и будет стимулировать ее экономику», — сообщили пресс-службе правительства.

Ранее правительство Таиланда утвердило предложение о введении безвизового въезда для граждан России на срок до 60 дней, начиная с 1 мая текущего года. Ранее правительство Таиланда одобрило безвизовый въезд для граждан Казахстана на срок до 30 дней, который будет действовать на постоянной основе. По данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), в 2023 году страну посетило 172 тысячи граждан Казахстана. Также директор консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщал, что РФ ведет переговоры о безвизовых поездках граждан с еще девятью странами, пишет «Национальная служба новостей».

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Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин утвердил постановление о продлении безвизового режима для граждан России на срок до 60 дней. Режим также будет применяться к гражданам 93 стран, посещающих королевство в туристических целях. «Тхависин отнес туристический сектор к разряду движущей силы экономики Таиланда, что облегчит поездки в страну и будет стимулировать ее экономику», — сообщили пресс-службе правительства. Ранее правительство Таиланда утвердило предложение о введении безвизового въезда для граждан России на срок до 60 дней, начиная с 1 мая текущего года. Ранее правительство Таиланда одобрило безвизовый въезд для граждан Казахстана на срок до 30 дней, который будет действовать на постоянной основе. По данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), в 2023 году страну посетило 172 тысячи граждан Казахстана. Также директор консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщал, что РФ ведет переговоры о безвизовых поездках граждан с еще девятью странами, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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