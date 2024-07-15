Россиянам продлили безвизовый режим в одной из стран Азии

Россиянам продлили безвизовый режим с Таиландом

15 июля 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Предложение Таиланда предусматривает освобождение туристов от необходимости оформления визы при посещении страны на период до двух месяцев Фото: Алена Полозова © URA.RU Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин утвердил постановление о продлении безвизового режима для граждан России на срок до 60 дней. Режим также будет применяться к гражданам 93 стран, посещающих королевство в туристических целях. «Тхависин отнес туристический сектор к разряду движущей силы экономики Таиланда, что облегчит поездки в страну и будет стимулировать ее экономику», — сообщили пресс-службе правительства. Ранее правительство Таиланда утвердило предложение о введении безвизового въезда для граждан России на срок до 60 дней, начиная с 1 мая текущего года. Ранее правительство Таиланда одобрило безвизовый въезд для граждан Казахстана на срок до 30 дней, который будет действовать на постоянной основе. По данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), в 2023 году страну посетило 172 тысячи граждан Казахстана. Также директор консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщал, что РФ ведет переговоры о безвизовых поездках граждан с еще девятью странами, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин утвердил постановление о продлении безвизового режима для граждан России на срок до 60 дней. Режим также будет применяться к гражданам 93 стран, посещающих королевство в туристических целях. «Тхависин отнес туристический сектор к разряду движущей силы экономики Таиланда, что облегчит поездки в страну и будет стимулировать ее экономику», — сообщили пресс-службе правительства. Ранее правительство Таиланда утвердило предложение о введении безвизового въезда для граждан России на срок до 60 дней, начиная с 1 мая текущего года. Ранее правительство Таиланда одобрило безвизовый въезд для граждан Казахстана на срок до 30 дней, который будет действовать на постоянной основе. По данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), в 2023 году страну посетило 172 тысячи граждан Казахстана. Также директор консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщал, что РФ ведет переговоры о безвизовых поездках граждан с еще девятью странами, пишет «Национальная служба новостей».