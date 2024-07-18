Инстасамка перед планированием беременности решила стать «натуральной»

Инстасамка решила избавиться от пластики перед беременностью

18 июля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Инстасамка планирует транслировать в общество позитивные ценности Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Российская певица Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, решила кардинально изменить свою внешность. Исполнительница популярного трека «За деньги да» заявила о намерении отказаться от искусственных изменений во внешности накануне беременности. «Убрала губы, девочки. Насовсем. Наигралась. Двигаемся на натуральном теперь (осталось брови вернуть)», — написала Инстасамка в соцсетях. Решение стать «натуральной» совпало с планами Инстасамки забеременеть. Зотеева заявила, что хочет транслировать более позитивные ценности. Теперь она стала носить бюстгальтер, чего раньше не делала. Она также добавила, что удалила филлер из губ, из-за которого они стали слишком выпуклыми. Кроме того, Зотеева задумалась над уменьшением объема ягодиц, которые ранее были увеличены. По словам Инстасамки, неестественная внешность постепенно начала доставлять ей проблемы. Она отметила, что из-за регулярного введения филлеров в щеки со временем они мигрировали в районе носа, что вызывало трудности с дыханием. Теперь певица предостерегает девушек от подобных манипуляций с внешностью. Дарья Зотеева 22 мая сообщила в интервью, что планирует родить ребенка в ближайшие два года. Она рассказала, что раньше не чувствовала готовности, но сейчас считает, что пришло правильное время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, решила кардинально изменить свою внешность. Исполнительница популярного трека «За деньги да» заявила о намерении отказаться от искусственных изменений во внешности накануне беременности. «Убрала губы, девочки. Насовсем. Наигралась. Двигаемся на натуральном теперь (осталось брови вернуть)», — написала Инстасамка в соцсетях. Решение стать «натуральной» совпало с планами Инстасамки забеременеть. Зотеева заявила, что хочет транслировать более позитивные ценности. Теперь она стала носить бюстгальтер, чего раньше не делала. Она также добавила, что удалила филлер из губ, из-за которого они стали слишком выпуклыми. Кроме того, Зотеева задумалась над уменьшением объема ягодиц, которые ранее были увеличены. По словам Инстасамки, неестественная внешность постепенно начала доставлять ей проблемы. Она отметила, что из-за регулярного введения филлеров в щеки со временем они мигрировали в районе носа, что вызывало трудности с дыханием. Теперь певица предостерегает девушек от подобных манипуляций с внешностью. Дарья Зотеева 22 мая сообщила в интервью, что планирует родить ребенка в ближайшие два года. Она рассказала, что раньше не чувствовала готовности, но сейчас считает, что пришло правильное время.