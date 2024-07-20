20 июля 2024

Reuters: Украина хочет воевать с РФ при помощи беспилотников на ИИ

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Большие группы БПЛА планирует использовать Украина на линии фронта
Большие группы БПЛА планирует использовать Украина на линии фронта Фото:

На Украине разрабатываются системы искусственного интеллекта (ИИ) для дронов, которые потенциально будут способны управлять большим парком беспилотников в условиях конфликта с Россией. Об этом сообщил источник.

«Несколько стартапов на Украине разрабатывают системы ИИ для БПЛА, которые помогут управлять огромным парком беспилотных летательных аппаратов, ведя боевые действия на линии соприкосновения с войсками РФ. Украинские разработчики надеются, что новые группы дронов смогут преодолеть российские глушилки вдоль фронта», — передает Reuters со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении 90% сбитых российскими средствами ПВО беспилотников были произведены в США и Португалии. Украинских дронов собственного производства на фронте крайне мало, передает RT.

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На Украине разрабатываются системы искусственного интеллекта (ИИ) для дронов, которые потенциально будут способны управлять большим парком беспилотников в условиях конфликта с Россией. Об этом сообщил источник. «Несколько стартапов на Украине разрабатывают системы ИИ для БПЛА, которые помогут управлять огромным парком беспилотных летательных аппаратов, ведя боевые действия на линии соприкосновения с войсками РФ. Украинские разработчики надеются, что новые группы дронов смогут преодолеть российские глушилки вдоль фронта», — передает Reuters со ссылкой на источник. Ранее сообщалось, что на Купянском направлении 90% сбитых российскими средствами ПВО беспилотников были произведены в США и Португалии. Украинских дронов собственного производства на фронте крайне мало, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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