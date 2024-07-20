Reuters: Украина хочет воевать с РФ при помощи беспилотников на ИИ

На Украине разрабатываются системы искусственного интеллекта (ИИ) для дронов, которые потенциально будут способны управлять большим парком беспилотников в условиях конфликта с Россией. Об этом сообщил источник.
«Несколько стартапов на Украине разрабатывают системы ИИ для БПЛА, которые помогут управлять огромным парком беспилотных летательных аппаратов, ведя боевые действия на линии соприкосновения с войсками РФ. Украинские разработчики надеются, что новые группы дронов смогут преодолеть российские глушилки вдоль фронта», — передает Reuters со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении 90% сбитых российскими средствами ПВО беспилотников были произведены в США и Португалии. Украинских дронов собственного производства на фронте крайне мало, передает RT.
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