Действующий глава Забайкальского края зарегистрировался на выборы губернатора

Действующий глава Забайкальского края Александр Осипов официально зарегистрирован в качестве кандидата на предстоящих выборах губернатора. Он уже получил удостоверение кандидата.
«30 июля состоялось заседание Избирательной комиссии Забайкальского края. Осипов Александр Михайлович зарегистрирован кандидатом на должность губернатора Забайкальского края. Ему вручено удостоверение кандидата», — сообщили в telegram-канале избирательной комиссии края.
Осипов будет баллотироваться на пост губернатора как самовыдвиженец. Изначально на участие в выборной кампании претендовали десять кандидатов, из которых семеро подали необходимые документы для прохождения регистрации.
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