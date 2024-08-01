01 августа 2024

Одного из заключенных россиян исключили из списка на обмен с США

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, наручники, заключенный
Один из заключенных не попал в списке обмена Фото:

Александр Винник, гражданин России, содержащийся в американской тюрьме, был исключен из списка на обмен заключенными. Об этом сообщила его мать Вера Винник, выразив недоумение и разочарование этим решением.

«Саша позвонил с тюремного телефона. Он был в списках, его вычеркнули. Причины неизвестны. Мы не знаем, почему», — сказала РИА Новости Вера Винник. Она также добавила, что ее сын «просто никакой, он расстроен» и больше не звонил после этого разговора.

Обмен заключенными между Россией и США произошел 1 августа. Соединенные Штаты получили ряд своих граждан, что были осуждены за шпионаж. О том, кто вернулся в Россию — в материале URA.RU.

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Александр Винник, гражданин России, содержащийся в американской тюрьме, был исключен из списка на обмен заключенными. Об этом сообщила его мать Вера Винник, выразив недоумение и разочарование этим решением. «Саша позвонил с тюремного телефона. Он был в списках, его вычеркнули. Причины неизвестны. Мы не знаем, почему», — сказала РИА Новости Вера Винник. Она также добавила, что ее сын «просто никакой, он расстроен» и больше не звонил после этого разговора. Обмен заключенными между Россией и США произошел 1 августа. Соединенные Штаты получили ряд своих граждан, что были осуждены за шпионаж. О том, кто вернулся в Россию — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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