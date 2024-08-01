Одного из заключенных россиян исключили из списка на обмен с США

01 августа 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Один из заключенных не попал в списке обмена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Александр Винник, гражданин России, содержащийся в американской тюрьме, был исключен из списка на обмен заключенными. Об этом сообщила его мать Вера Винник, выразив недоумение и разочарование этим решением. «Саша позвонил с тюремного телефона. Он был в списках, его вычеркнули. Причины неизвестны. Мы не знаем, почему», — сказала РИА Новости Вера Винник. Она также добавила, что ее сын «просто никакой, он расстроен» и больше не звонил после этого разговора. Обмен заключенными между Россией и США произошел 1 августа. Соединенные Штаты получили ряд своих граждан, что были осуждены за шпионаж. О том, кто вернулся в Россию — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александр Винник, гражданин России, содержащийся в американской тюрьме, был исключен из списка на обмен заключенными. Об этом сообщила его мать Вера Винник, выразив недоумение и разочарование этим решением. «Саша позвонил с тюремного телефона. Он был в списках, его вычеркнули. Причины неизвестны. Мы не знаем, почему», — сказала РИА Новости Вера Винник. Она также добавила, что ее сын «просто никакой, он расстроен» и больше не звонил после этого разговора. Обмен заключенными между Россией и США произошел 1 августа. Соединенные Штаты получили ряд своих граждан, что были осуждены за шпионаж. О том, кто вернулся в Россию — в материале URA.RU.