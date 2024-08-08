Появились кадры уничтожения бронетехники НАТО на границе Курской области

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Российские военные уничтожили украинскую технику на границе Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Появились кадры уничтожения военной техники ВСУ на границе Курской области. Видео опубликовало Минобороны России.

«Минобороны публикует очередные кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области», — пишет РИА Новости. На видео заметно, как ВС РФ бьют «ланцетами» по бронемашине «Казак» и БМП Bradley ВСУ.

Сейчас в Курской области введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с ЧС в регионе при необходимости смогут ограничить доступ граждан и транспорта на определенные территории. Подробнее о происходящем под Курском — в сюжете URA.RU.

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Появились кадры уничтожения военной техники ВСУ на границе Курской области. Видео опубликовало Минобороны России. «Минобороны публикует очередные кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области», — пишет РИА Новости. На видео заметно, как ВС РФ бьют «ланцетами» по бронемашине «Казак» и БМП Bradley ВСУ. Сейчас в Курской области введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с ЧС в регионе при необходимости смогут ограничить доступ граждан и транспорта на определенные территории. Подробнее о происходящем под Курском — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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