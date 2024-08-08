Появились кадры уничтожения бронетехники НАТО на границе Курской области

Российские военные уничтожили украинскую технику на границе Курской области
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Появились кадры уничтожения военной техники ВСУ на границе Курской области. Видео опубликовало Минобороны России.
«Минобороны публикует очередные кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области», — пишет РИА Новости. На видео заметно, как ВС РФ бьют «ланцетами» по бронемашине «Казак» и БМП Bradley ВСУ.
Сейчас в Курской области введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с ЧС в регионе при необходимости смогут ограничить доступ граждан и транспорта на определенные территории. Подробнее о происходящем под Курском — в сюжете URA.RU.
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