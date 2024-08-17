На Камчатке объявили красный авиационный код из-за вулкана

На Камчатке объявлен красный авиационный код из-за усиления активности вулкана Шивелуч. Об этом сообщает «Институт вулканологии и сейсмологии» Дальневосточного отделения Российской академии наук.
«Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на девять километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 492 километра на восток-юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код: красный», — говорится в сообщении института, содержание которого передает РИА Новости.
В связи с извержением вулкана Шивелуч в поселке Усть-Камчатск было зафиксировано выпадение пепла, как сообщили в региональном управлении МЧС России. Отмечается, что активность вулкана представляет опасность для авиаперевозок, как местных, так и международных. Вулкан Шивелуч находится в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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