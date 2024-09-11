Лучших ученых России, победителей конкурса «Билет в Арктику», отправят на Ямал

11 сентября 2024 в 23:29 Размер текста - 17 +

Из 250 тысяч человек победили 10 молодых ученых из именитых вузов РФ Фото: пресс-служба конкурса «Билет в Арктику» Определены победители конкурса «Билет в Арктику», направленного на создание технических решений, которые помогут в развитии арктического региона. В конкурсе приняли участие студенты и аспиранты именитых российских вузов. Десять победителей отправятся на Ямал, на ведущие научные площадки региона. Их лично наградил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, сообщила пресс-служба конкурса. Всего в конкурсе «Билет в Арктику» участвовали 250 тысяч человек. Участниками конкурса стали 250 тысяч молодых ученых. Победу одержали 10 человек Пресс-служба конкурса «Билет в Артктику» «Исследование Арктики — один из приоритетов научно-технологического развития страны. Научные исследования и разработки критически важны для освоения и развития региона. Задача проекта „Билет в Арктику“ — привлечь молодежь, будущих исследователей, к изучению Арктики. Здорово видеть среди финалистов студентов ведущих технологических российских вузов — МИФИ, МФТИ, МАИ, Томского политеха», — подчеркнул заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. Впереди победителей ждет арктическая экспедиция на Ямал. Как рассказали в пресс-службе конкурса, молодые ученые на практике поймут, каково проводить научные исследования в условиях вечной мерзлоты. Победители примут участие в программе конгресса молодых ученых, где обсудят роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Также они лично смогут исследовать месторождение хромовых руд «Центральное», побывают в Арктическом научно-исследовательском стационаре Института экологии растений и животных УрО РАН в Лабытнанги, получат опыт настоящей экспедиции и поймут важность исследования арктического региона. Молодые ученые в рамках конкурса представляли технические решения для развития арктического региона Фото: пресс-служба «Билет в Арктику» «Конкурс не только дает представление о регионе, арктических компетенциях и ключевых вызовах, стоящих перед научным сообществом в Арктике, но и предлагает участникам проекта возможность решить задачи из реального сектора, с которыми сталкивается бизнес при освоении региона», — отметил вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков. В свою очередь, руководитель проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин подчеркнул, что Арктика в целом является уникальным регионом и важно дать мотивацию молодым исследователям на покорение этих территорий. С похожим тезисом выступил и капитан ГУАЛ «Арктика» ФГУП «Атомфлот» Василий Губкин. Он подчеркнул важность популяризации исследования Арктики в целом. Участники конкурса также считают, что исследование Арктики в настоящий момент наиболее актуально. Этот регион интересует все больше молодых исследователей. «Конкурс дал мне возможность узнать больше в областях, которые я не исследовала раньше. Я не знала, что такое торосы и как льды отличаются друг от друга. Благодаря кейс-заданию я почувствовала себя на месте людей, которые планируют логистику по Северному морскому пути», — рассказала победитель конкурса Анна Комлева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Определены победители конкурса «Билет в Арктику», направленного на создание технических решений, которые помогут в развитии арктического региона. В конкурсе приняли участие студенты и аспиранты именитых российских вузов. Десять победителей отправятся на Ямал, на ведущие научные площадки региона. Их лично наградил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, сообщила пресс-служба конкурса. Всего в конкурсе «Билет в Арктику» участвовали 250 тысяч человек. «Исследование Арктики — один из приоритетов научно-технологического развития страны. Научные исследования и разработки критически важны для освоения и развития региона. Задача проекта „Билет в Арктику“ — привлечь молодежь, будущих исследователей, к изучению Арктики. Здорово видеть среди финалистов студентов ведущих технологических российских вузов — МИФИ, МФТИ, МАИ, Томского политеха», — подчеркнул заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. Впереди победителей ждет арктическая экспедиция на Ямал. Как рассказали в пресс-службе конкурса, молодые ученые на практике поймут, каково проводить научные исследования в условиях вечной мерзлоты. Победители примут участие в программе конгресса молодых ученых, где обсудят роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Также они лично смогут исследовать месторождение хромовых руд «Центральное», побывают в Арктическом научно-исследовательском стационаре Института экологии растений и животных УрО РАН в Лабытнанги, получат опыт настоящей экспедиции и поймут важность исследования арктического региона. «Конкурс не только дает представление о регионе, арктических компетенциях и ключевых вызовах, стоящих перед научным сообществом в Арктике, но и предлагает участникам проекта возможность решить задачи из реального сектора, с которыми сталкивается бизнес при освоении региона», — отметил вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков. В свою очередь, руководитель проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин подчеркнул, что Арктика в целом является уникальным регионом и важно дать мотивацию молодым исследователям на покорение этих территорий. С похожим тезисом выступил и капитан ГУАЛ «Арктика» ФГУП «Атомфлот» Василий Губкин. Он подчеркнул важность популяризации исследования Арктики в целом. Участники конкурса также считают, что исследование Арктики в настоящий момент наиболее актуально. Этот регион интересует все больше молодых исследователей. «Конкурс дал мне возможность узнать больше в областях, которые я не исследовала раньше. Я не знала, что такое торосы и как льды отличаются друг от друга. Благодаря кейс-заданию я почувствовала себя на месте людей, которые планируют логистику по Северному морскому пути», — рассказала победитель конкурса Анна Комлева.