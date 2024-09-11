Замглавы Росавиации назначили Страмоуса

Сергей Страмоус назначен на должность заместителя руководителя Росавиации. Это следует из распоряжения правительства.
«Назначить Страмоуса Сергея Михайловича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта», — говорится в документе. Как пишет ТАСС, в компетенции Страмоуса будет находиться контроль за вопросами летной эксплуатации, поддержания летной годности воздушных судов и безопасность полетов.
Страмоус имеет опыт работы в авиации, в частности, он является действующим пилотом и командиром воздушного судна. Он также работал в авиакомпаниях Air Bridge Cargo и «Россия».
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Сергей Страмоус назначен на должность заместителя руководителя Росавиации. Это следует из распоряжения правительства. «Назначить Страмоуса Сергея Михайловича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта», — говорится в документе. Как пишет ТАСС, в компетенции Страмоуса будет находиться контроль за вопросами летной эксплуатации, поддержания летной годности воздушных судов и безопасность полетов. Страмоус имеет опыт работы в авиации, в частности, он является действующим пилотом и командиром воздушного судна. Он также работал в авиакомпаниях Air Bridge Cargo и «Россия».