Замглавы Росавиации назначили Страмоуса

11 сентября 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

Страмоус будет отвечать за вопросы летной эксплуатации, поддержания летной годности самолетов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сергей Страмоус назначен на должность заместителя руководителя Росавиации. Это следует из распоряжения правительства. «Назначить Страмоуса Сергея Михайловича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта», — говорится в документе. Как пишет ТАСС, в компетенции Страмоуса будет находиться контроль за вопросами летной эксплуатации, поддержания летной годности воздушных судов и безопасность полетов. Страмоус имеет опыт работы в авиации, в частности, он является действующим пилотом и командиром воздушного судна. Он также работал в авиакомпаниях Air Bridge Cargo и «Россия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сергей Страмоус назначен на должность заместителя руководителя Росавиации. Это следует из распоряжения правительства. «Назначить Страмоуса Сергея Михайловича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта», — говорится в документе. Как пишет ТАСС, в компетенции Страмоуса будет находиться контроль за вопросами летной эксплуатации, поддержания летной годности воздушных судов и безопасность полетов. Страмоус имеет опыт работы в авиации, в частности, он является действующим пилотом и командиром воздушного судна. Он также работал в авиакомпаниях Air Bridge Cargo и «Россия».