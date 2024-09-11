11 сентября 2024

Замглавы Росавиации назначили Страмоуса

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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, документ, чиновник, правительство, дума, заявление, бюджет, решение, заседание, заксобрание, повестка, распоряжение, администриция
Страмоус будет отвечать за вопросы летной эксплуатации, поддержания летной годности самолетов Фото:

Сергей Страмоус назначен на должность заместителя руководителя Росавиации. Это следует из распоряжения правительства.

«Назначить Страмоуса Сергея Михайловича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта», — говорится в документе. Как пишет ТАСС, в компетенции Страмоуса будет находиться контроль за вопросами летной эксплуатации, поддержания летной годности воздушных судов и безопасность полетов.

Страмоус имеет опыт работы в авиации, в частности, он является действующим пилотом и командиром воздушного судна. Он также работал в авиакомпаниях Air Bridge Cargo и «Россия».

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Сергей Страмоус назначен на должность заместителя руководителя Росавиации. Это следует из распоряжения правительства. «Назначить Страмоуса Сергея Михайловича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта», — говорится в документе. Как пишет ТАСС, в компетенции Страмоуса будет находиться контроль за вопросами летной эксплуатации, поддержания летной годности воздушных судов и безопасность полетов. Страмоус имеет опыт работы в авиации, в частности, он является действующим пилотом и командиром воздушного судна. Он также работал в авиакомпаниях Air Bridge Cargo и «Россия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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