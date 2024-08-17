17 августа 2024

В Киеве прогремели мощные взрывы

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На Украине в районе города Броваров близь Киева произошел взрыв, сообщают украинские telegram-каналы
На Украине в районе города Броваров близь Киева произошел взрыв, сообщают украинские telegram-каналы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине слышны взрывы. Об этом сообщил военкор Кирилл Федоров.

«Прилеты ракет по Киеву», — сообщил военкор в telegram-канале. По словам украинских telegram-каналов, есть наличие угрозы баллистического удара по столице Украины, Киеву.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на промзоне Краматорска. Отмечается, что под удар попал Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ).

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На Украине слышны взрывы. Об этом сообщил военкор Кирилл Федоров. «Прилеты ракет по Киеву», — сообщил военкор в telegram-канале. По словам украинских telegram-каналов, есть наличие угрозы баллистического удара по столице Украины, Киеву. Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на промзоне Краматорска. Отмечается, что под удар попал Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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