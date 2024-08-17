В Киеве прогремели мощные взрывы

На Украине в районе города Броваров близь Киева произошел взрыв, сообщают украинские telegram-каналы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине слышны взрывы. Об этом сообщил военкор Кирилл Федоров.
«Прилеты ракет по Киеву», — сообщил военкор в telegram-канале. По словам украинских telegram-каналов, есть наличие угрозы баллистического удара по столице Украины, Киеву.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на промзоне Краматорска. Отмечается, что под удар попал Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ).
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