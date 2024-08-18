Лукашенко: Киев собрал наемников для нападения на Курскую область

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что при атаке на Курскую область были сформированы очень мощные силы, включающие наемников и поляков Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Киев сформировал мощные силы наемников, включая поляков, для нападения на Курскую область. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения. Наемники, поляки и прочее-прочее», — написали РИА Новости со ссылкой на слова лидера Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что силы наемников были сформированы из прошедших по войне бойцов.

Ранее Лукашенко выразил позицию, что вторжение ВСУ в Курскую область направлено на повышение ставок в конфликте. В эфире федерального телеканала он заявил, что согласен с мнением президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что такие действия Вооруженных сил Украины усложняют переговорный процесс.

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Киев сформировал мощные силы наемников, включая поляков, для нападения на Курскую область. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения. Наемники, поляки и прочее-прочее», — написали РИА Новости со ссылкой на слова лидера Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что силы наемников были сформированы из прошедших по войне бойцов. Ранее Лукашенко выразил позицию, что вторжение ВСУ в Курскую область направлено на повышение ставок в конфликте. В эфире федерального телеканала он заявил, что согласен с мнением президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что такие действия Вооруженных сил Украины усложняют переговорный процесс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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