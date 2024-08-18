Киев сформировал мощные силы наемников, включая поляков, для нападения на Курскую область. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения. Наемники, поляки и прочее-прочее», — написали РИА Новости со ссылкой на слова лидера Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что силы наемников были сформированы из прошедших по войне бойцов.
Ранее Лукашенко выразил позицию, что вторжение ВСУ в Курскую область направлено на повышение ставок в конфликте. В эфире федерального телеканала он заявил, что согласен с мнением президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что такие действия Вооруженных сил Украины усложняют переговорный процесс.
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