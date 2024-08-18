В мире Лукашенко: Киев собрал наемников для нападения на Курскую область 18 августа 2024 в 14:55 Размер текста - 17 + Александр Лукашенко заявил, что при атаке на Курскую область были сформированы очень мощные силы, включающие наемников и поляков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Киев сформировал мощные силы наемников, включая поляков, для нападения на Курскую область. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения. Наемники, поляки и прочее-прочее», — написали РИА Новости со ссылкой на слова лидера Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что силы наемников были сформированы из прошедших по войне бойцов. Ранее Лукашенко выразил позицию, что вторжение ВСУ в Курскую область направлено на повышение ставок в конфликте. В эфире федерального телеканала он заявил, что согласен с мнением президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что такие действия Вооруженных сил Украины усложняют переговорный процесс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Киев сформировал мощные силы наемников, включая поляков, для нападения на Курскую область. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения. Наемники, поляки и прочее-прочее», — написали РИА Новости со ссылкой на слова лидера Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что силы наемников были сформированы из прошедших по войне бойцов. Ранее Лукашенко выразил позицию, что вторжение ВСУ в Курскую область направлено на повышение ставок в конфликте. В эфире федерального телеканала он заявил, что согласен с мнением президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что такие действия Вооруженных сил Украины усложняют переговорный процесс. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям