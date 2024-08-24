«Я живой, еду домой, мама»: спасенные из плена ВСУ срочники связались с родными. Видео

Спасенные из плена ВСУ срочники связались с родными
© Служба новостей «URA.RU»
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МО РФ опубликовало видео, на котором видно, как срочники, плененные ВСУ под Курском, в процессе возвращения в Россию созвонились с родными
МО РФ опубликовало видео, на котором видно, как срочники, плененные ВСУ под Курском, в процессе возвращения в Россию созвонились с родными Фото:

Освобожденные из плена ВСУ российские срочники, после отправки их в безопасные зоны в России, созвонились с родными и сообщили о том, что живы. Видео опубликовано Минобороны РФ.

«Наши ребята нас встретили. Все нормально. Едем домой. Я живой, здоровый, мама», — сказал один из срочников в разговоре по телефону, запечатленном на видео. Оно опубликовано в официальном telegram-канале МО РФ. Также на запись попали слова и других срочников, возвращающихся в Россию.

Ранее ведомство публиковало кадры размещения освобожденных срочников в автобусах, а также оказания им медпомощи. В процессе обмена военнопленными с ВСУ Россия вернула 115 срочников, отдав взамен такое же количество украинских пленных. 

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Освобожденные из плена ВСУ российские срочники, после отправки их в безопасные зоны в России, созвонились с родными и сообщили о том, что живы. Видео опубликовано Минобороны РФ. «Наши ребята нас встретили. Все нормально. Едем домой. Я живой, здоровый, мама», — сказал один из срочников в разговоре по телефону, запечатленном на видео. Оно опубликовано в официальном telegram-канале МО РФ. Также на запись попали слова и других срочников, возвращающихся в Россию. Ранее ведомство публиковало кадры размещения освобожденных срочников в автобусах, а также оказания им медпомощи. В процессе обмена военнопленными с ВСУ Россия вернула 115 срочников, отдав взамен такое же количество украинских пленных. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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