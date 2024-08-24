Освобожденные из плена ВСУ российские срочники, после отправки их в безопасные зоны в России, созвонились с родными и сообщили о том, что живы. Видео опубликовано Минобороны РФ.
«Наши ребята нас встретили. Все нормально. Едем домой. Я живой, здоровый, мама», — сказал один из срочников в разговоре по телефону, запечатленном на видео. Оно опубликовано в официальном telegram-канале МО РФ. Также на запись попали слова и других срочников, возвращающихся в Россию.
Ранее ведомство публиковало кадры размещения освобожденных срочников в автобусах, а также оказания им медпомощи. В процессе обмена военнопленными с ВСУ Россия вернула 115 срочников, отдав взамен такое же количество украинских пленных.
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