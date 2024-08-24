Двое россиян задохнулись газом на сухогрузе в Турции

24 августа 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Константин Мартынов и Дмитрий Мочалов погибли на корабле с российским флагом Фото: Сергей Венявский © URA.RU Двое россиян-членов экипажа российского сухогруза Navis 2 п погибли в бухте турецкой провинции Балыкесир. По сообщению Sabah, мужчины задохнулись в трюме корабля. «В результате инцидента, произошедшего вчера на торговом судне под российским флагом Navis 2, ожидавшем причала на стоянке №1 в бухте Бандырма, погибли Константин Мартынов (46 лет) и Дмитрий Мочалов (52 года). По предварительным данным, от отравления газом в трюме корабля», — пишет Sabah . Тела моряков отправлены на судмедэкспертизу. Представители компании-оператора утверждают, что мужчины упали в люк. После определения точной причины гибели тела Мартынова и Мочалова доставят в Россию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое россиян-членов экипажа российского сухогруза Navis 2 п погибли в бухте турецкой провинции Балыкесир. По сообщению Sabah, мужчины задохнулись в трюме корабля. «В результате инцидента, произошедшего вчера на торговом судне под российским флагом Navis 2, ожидавшем причала на стоянке №1 в бухте Бандырма, погибли Константин Мартынов (46 лет) и Дмитрий Мочалов (52 года). По предварительным данным, от отравления газом в трюме корабля», — пишет Sabah. Тела моряков отправлены на судмедэкспертизу. Представители компании-оператора утверждают, что мужчины упали в люк. После определения точной причины гибели тела Мартынова и Мочалова доставят в Россию.