Двое россиян задохнулись газом на сухогрузе в Турции

Двое россиян-членов экипажа российского сухогруза Navis 2 п погибли в бухте турецкой провинции Балыкесир. По сообщению Sabah, мужчины задохнулись в трюме корабля.
«В результате инцидента, произошедшего вчера на торговом судне под российским флагом Navis 2, ожидавшем причала на стоянке №1 в бухте Бандырма, погибли Константин Мартынов (46 лет) и Дмитрий Мочалов (52 года). По предварительным данным, от отравления газом в трюме корабля», — пишет
Представители компании-оператора утверждают, что мужчины упали в люк. После определения точной причины гибели тела Мартынова и Мочалова доставят в Россию.
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