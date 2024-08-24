Двое россиян задохнулись газом на сухогрузе в Турции

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Погрузка зерна пшенницы в сухогрузы в международном, мультимодальном порту Ростова на Дону, для экспорта в Турцию, пшеница, зерно, погрузка, судно
Константин Мартынов и Дмитрий Мочалов погибли на корабле с российским флагом Фото:

Двое россиян-членов экипажа российского сухогруза Navis 2 п погибли в бухте турецкой провинции Балыкесир. По сообщению Sabah, мужчины задохнулись в трюме корабля.

«В результате инцидента, произошедшего вчера на торговом судне под российским флагом Navis 2, ожидавшем причала на стоянке №1 в бухте Бандырма, погибли Константин Мартынов (46 лет) и Дмитрий Мочалов (52 года). По предварительным данным, от отравления газом в трюме корабля», — пишет Sabah. Тела моряков отправлены на судмедэкспертизу.

Представители компании-оператора утверждают, что мужчины упали в люк. После определения точной причины гибели тела Мартынова и Мочалова доставят в Россию.

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Двое россиян-членов экипажа российского сухогруза Navis 2 п погибли в бухте турецкой провинции Балыкесир. По сообщению Sabah, мужчины задохнулись в трюме корабля. «В результате инцидента, произошедшего вчера на торговом судне под российским флагом Navis 2, ожидавшем причала на стоянке №1 в бухте Бандырма, погибли Константин Мартынов (46 лет) и Дмитрий Мочалов (52 года). По предварительным данным, от отравления газом в трюме корабля», — пишет Sabah. Тела моряков отправлены на судмедэкспертизу. Представители компании-оператора утверждают, что мужчины упали в люк. После определения точной причины гибели тела Мартынова и Мочалова доставят в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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