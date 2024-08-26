В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ под Курском

Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области более 6 тысяч бойцов
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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
ВСУ за все время нападения на Курскую область потеряли более 6,2 тысяч военных, передает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Армия Украины при нападении на Курскую область в общей сложности потеряла свыше 6,2 тысяч военных, а за прошедшие сутки потери составили более 400 бойцов. Также ВС РФ уничтожили свыше 70 танков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6200 военнослужащих и 73 танка», — передает ведомство в своем telegram-канале. Также за сутки потери украинской армии составили один танк, 27 единиц бронетехники, в частности, пять артиллерийских орудий и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, было уничтожено свыше 400 бойцов в приграничных районах региона, передает RT.

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Армия Украины при нападении на Курскую область в общей сложности потеряла свыше 6,2 тысяч военных, а за прошедшие сутки потери составили более 400 бойцов. Также ВС РФ уничтожили свыше 70 танков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. «Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6200 военнослужащих и 73 танка», — передает ведомство в своем telegram-канале. Также за сутки потери украинской армии составили один танк, 27 единиц бронетехники, в частности, пять артиллерийских орудий и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, было уничтожено свыше 400 бойцов в приграничных районах региона, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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