Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области более 6 тысяч бойцов

ВСУ за все время нападения на Курскую область потеряли более 6,2 тысяч военных, передает Минобороны РФ Фото: Официальный портал Киева

новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ

Армия Украины при нападении на Курскую область в общей сложности потеряла свыше 6,2 тысяч военных, а за прошедшие сутки потери составили более 400 бойцов. Также ВС РФ уничтожили свыше 70 танков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6200 военнослужащих и 73 танка», — передает ведомство в своем telegram-канале . Также за сутки потери украинской армии составили один танк, 27 единиц бронетехники, в частности, пять артиллерийских орудий и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, было уничтожено свыше 400 бойцов в приграничных районах региона, передает RT.