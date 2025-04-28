Впервые появилось видео, как военные КНДР помогали освобождать Курскую область

Появились кадры, показывающие участие военнослужащих КНДР в операциях по освобождению Суджанского района Курской области от украинских вооруженных сил. Соответсвующее кадры публикует РИА Новости.
На видеозаписи зафиксированы совместные действия российских и северокорейских военнослужащих, которые вели обстрел ВСУ. Представители российских властей неоднократно подчеркивали вклад военнослужащих КНДР в освобождение территории Курской области.
Ранее председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил о вкладе военнослужащих КНДР в освобождение территории Курской области. По его словам, участие Северной Кореи в вооруженном конфликте на стороне России следует расценивать как своего рода возмещение «долга» за оказанную Москвой помощь во время Корейской войны.
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