Впервые появилось видео, как военные КНДР помогали освобождать Курскую область

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Бойцы КНДР вместе с российскими военными сражались против ВСУ
Бойцы КНДР вместе с российскими военными сражались против ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Появились кадры, показывающие участие военнослужащих КНДР в операциях по освобождению Суджанского района Курской области от украинских вооруженных сил. Соответсвующее кадры публикует РИА Новости. 

На видеозаписи зафиксированы совместные действия российских и северокорейских военнослужащих, которые вели обстрел ВСУ. Представители российских властей неоднократно подчеркивали вклад военнослужащих КНДР в освобождение территории Курской области.

Ранее председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил о вкладе военнослужащих КНДР в освобождение территории Курской области. По его словам, участие Северной Кореи в вооруженном конфликте на стороне России следует расценивать как своего рода возмещение «долга» за оказанную Москвой помощь во время Корейской войны.

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Появились кадры, показывающие участие военнослужащих КНДР в операциях по освобождению Суджанского района Курской области от украинских вооруженных сил. Соответсвующее кадры публикует РИА Новости.  На видеозаписи зафиксированы совместные действия российских и северокорейских военнослужащих, которые вели обстрел ВСУ. Представители российских властей неоднократно подчеркивали вклад военнослужащих КНДР в освобождение территории Курской области. Ранее председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил о вкладе военнослужащих КНДР в освобождение территории Курской области. По его словам, участие Северной Кореи в вооруженном конфликте на стороне России следует расценивать как своего рода возмещение «долга» за оказанную Москвой помощь во время Корейской войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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