В Приморье произошла массовая стычка мигрантов с жителями

28 августа 2024 в 06:44 Размер текста - 17 +

Между группой мигрантов и местными жителями произошел конфликт Фото: Илья Московец © URA.RU В Приморье возбудили уголовные дела после массовой стычки мигрантов с местными жителями. Об этом сообщили в СУСК РФ по Приморскому краю. «24 августа 2024 года в подъезде дома по Давыдова местный житель сделал замечательные иностранцы, которые в пьяном виде нарушали на улице общественный порядок. Один из иностранцев в ответ применил в отношении физической силы мужчины», — сообщили в ведомстве. После инцидента между группой мигрантов и местными жителями произошел конфликт. В итоге неустановленные лица из числа иностранных граждан совершили покушение на убийство двух местных жителей, после чего скрылись на автомобиле, заявили ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Приморье возбудили уголовные дела после массовой стычки мигрантов с местными жителями. Об этом сообщили в СУСК РФ по Приморскому краю. «24 августа 2024 года в подъезде дома по Давыдова местный житель сделал замечательные иностранцы, которые в пьяном виде нарушали на улице общественный порядок. Один из иностранцев в ответ применил в отношении физической силы мужчины», — сообщили в ведомстве. После инцидента между группой мигрантов и местными жителями произошел конфликт. В итоге неустановленные лица из числа иностранных граждан совершили покушение на убийство двух местных жителей, после чего скрылись на автомобиле, заявили ведомстве.