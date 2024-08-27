27 августа 2024

В Приморье произошла массовая стычка мигрантов с жителями

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Мера пресечения Сайриддину Шаропову в Железнодорожном районном суде. Екатеринбург , мигрант, суд, мера пресечения, судебное заседание
Между группой мигрантов и местными жителями произошел конфликт Фото:

В Приморье возбудили уголовные дела после массовой стычки мигрантов с местными жителями. Об этом сообщили в СУСК РФ по Приморскому краю.

«24 августа 2024 года в подъезде дома по Давыдова местный житель сделал замечательные иностранцы, которые в пьяном виде нарушали на улице общественный порядок. Один из иностранцев в ответ применил в отношении физической силы мужчины», — сообщили в ведомстве. После инцидента между группой мигрантов и местными жителями произошел конфликт. В итоге неустановленные лица из числа иностранных граждан совершили покушение на убийство двух местных жителей, после чего скрылись на автомобиле, заявили ведомстве.

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В Приморье возбудили уголовные дела после массовой стычки мигрантов с местными жителями. Об этом сообщили в СУСК РФ по Приморскому краю. «24 августа 2024 года в подъезде дома по Давыдова местный житель сделал замечательные иностранцы, которые в пьяном виде нарушали на улице общественный порядок. Один из иностранцев в ответ применил в отношении физической силы мужчины», — сообщили в ведомстве. После инцидента между группой мигрантов и местными жителями произошел конфликт. В итоге неустановленные лица из числа иностранных граждан совершили покушение на убийство двух местных жителей, после чего скрылись на автомобиле, заявили ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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