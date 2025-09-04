Двухэтажный автобус въехал в людей на тротуаре в центре Лондона

Skynews: 17 человек пострадали во время инцидента с въехавшим в людей автобусом
Из-за происшествия в Лондоне пострадали 17 человек
В Лондоне двухэтажный автобус въехал в группу людей. В результате происшествия пострадали 17 человек. Об этом сообщает телеканал Skynews.

«Двухэтажный автобус въехал в людей на тротуаре в центре Лондона — 17 человек пострадали», — сказано в сообщении. Отмечается, что двум пострадавшим медпомощь оказали на месте, в то время как 15 человек были госпитализированы и в настоящее время находятся в больнице.

Кроме того, сообщается, что на место происшествия прибыли несколько экстренных служб, включая автомобили полиции, скорой медицинской помощи и пожарную машину. Среди пострадавших оказались пассажиры автобуса. Как сообщили в полиции, движение на участке дороги было перекрыто. Отмечается, что передняя часть автобуса получила видимые повреждения, а лобовое стекло разбито.

