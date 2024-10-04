На маркетплейсах появился опасный корм для детей-квадроберов

В интернет-магазинах особой популярностью пользуется специальный корм для квардроберов. Однако в его состав входят вещества, которые негативно влияют на психику подростков. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.
«Появившийся на маркетплейсах корм для детей-квадроберов опасен для растущего организма, так как содержит огромное количество сахара и экструдированные продукты», — предупредила Мухина в интервью для LIFE.ru. Она отметила, что сахар, содержащийся в составе корма, может вызвать диабет. Кроме того, это вещество, которое стимулирует психику.
Экструдированные крупы (зерна, которые во время технологического процесса подвергаются высокой температуре и давлению, что меняет его структуру), тоже могут негативно повлиять на здоровье ребенка. Во время обработки зерна, отмечает эксперт, пропадают все полезные витамины и вещества. Например, теряется клетчатка, которая важна для нормального пищеварения. Это может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.
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В интернет-магазинах особой популярностью пользуется специальный корм для квардроберов. Однако в его состав входят вещества, которые негативно влияют на психику подростков. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина. «Появившийся на маркетплейсах корм для детей-квадроберов опасен для растущего организма, так как содержит огромное количество сахара и экструдированные продукты», — предупредила Мухина в интервью для LIFE.ru. Она отметила, что сахар, содержащийся в составе корма, может вызвать диабет. Кроме того, это вещество, которое стимулирует психику. Экструдированные крупы (зерна, которые во время технологического процесса подвергаются высокой температуре и давлению, что меняет его структуру), тоже могут негативно повлиять на здоровье ребенка. Во время обработки зерна, отмечает эксперт, пропадают все полезные витамины и вещества. Например, теряется клетчатка, которая важна для нормального пищеварения. Это может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.