22 октября 2024

Активизация силовиков и угольный кризис: что изменит политику в регионах в 2025 году

На региональную политику-2025 повлияют активизация силовиков и угольный кризис
© Служба новостей «URA.RU»
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Минченко назвал факторы, которые отразятся на кампаниях 2025 и 2026 годов
Минченко назвал факторы, которые отразятся на кампаниях 2025 и 2026 годов Фото:

Региональную политику и ход выборов 2025 и 2026 годов будут определять шесть новых факторов: от конфликта федеральных элит до грядущего угольного кризиса. Риски определил глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в своем 18-м рейтинге политической устойчивости губернаторов. 

«Беспроблемное прохождение ЕДГ-2024 для Кремля никак не снижает актуальности политической мобилизации и сохранения контроля над региональной политикой. Грядущий ЕДГ-2025 станет генеральной репетицией перед думскими выборами. В связи с этим, как электоральные результаты, так и возможные кадровые замены на уровне губернаторского и муниципального корпуса могут напрямую повлиять на выборы в федеральный парламент 2026 года», — анонсировал эксперт. 

Среди основных факторов Минченко выделил: 

  • Сохранение повышенной активности силовых ведомств. Аресты влияют на политическую устойчивость губернаторов и дают шанс фрондирующим элитам использовать инциденты против глав регионов, провоцируя конфликтные ситуации в регионах.
  • Динамика взаимоотношений федеральной элиты. Серия задержаний различных чиновников Министерства обороны РФ сказывается и на региональной политической динамике, накапливая потенциал возможных внутриэлитных конфликтов.
  • Активизация партийной системы и партийных лидеров. По мере приближения думских выборов 2026 года активизируются дискуссии о создании новых партий, объединения действующих, внутренней трансформации парламентской оппозиции.
  • Социально-экономические риски, связанные как с ростом инфляции и налогов, так и санкционным давлением на российскую экономику. В 2025 году ожидается снижение расходов на социальную политику при повышении расходов на национальную оборону и силовые структуры.
  • Потенциальный кризис угольной отрасли. Рискует обостриться конфликт между РЖД и главами угольных регионов из-за убыточности вывоза угля для транспортной монополии. Бурятия, Кузбасс, Тыва, Хакасия, Якутия, Иркутская и Новосибирская области могут оказаться под дополнительным экономическим давлением. 

Политолог добавил, что сохранятся и несколько других факторов, которые влияли на политическую ситуацию в последние годы. Среди них он выделил «эффект „сплочения вокруг флага, внедрение дистанционного электронного голосования, снижение активности парламентской оппозиции, снижение числа мандатов, распределяемых по партийным спискам“. 

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Региональную политику и ход выборов 2025 и 2026 годов будут определять шесть новых факторов: от конфликта федеральных элит до грядущего угольного кризиса. Риски определил глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в своем 18-м рейтинге политической устойчивости губернаторов.  «Беспроблемное прохождение ЕДГ-2024 для Кремля никак не снижает актуальности политической мобилизации и сохранения контроля над региональной политикой. Грядущий ЕДГ-2025 станет генеральной репетицией перед думскими выборами. В связи с этим, как электоральные результаты, так и возможные кадровые замены на уровне губернаторского и муниципального корпуса могут напрямую повлиять на выборы в федеральный парламент 2026 года», — анонсировал эксперт.  Среди основных факторов Минченко выделил:  Политолог добавил, что сохранятся и несколько других факторов, которые влияли на политическую ситуацию в последние годы. Среди них он выделил «эффект „сплочения вокруг флага, внедрение дистанционного электронного голосования, снижение активности парламентской оппозиции, снижение числа мандатов, распределяемых по партийным спискам“. 
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