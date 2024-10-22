Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-президента США Камалы Харрис о настройке ее оппонента Дональда Трампа на капитуляцию Киева. По словам Пескова, эта тема не входит в повестку дня Кремля, особенно во время проведения саммита БРИКС.
«Вам нужно обратиться в избирательный штаб Харрис. Это не относится к нашей повестке дня, тем более в эти дни, когда идет саммит БРИКС», — сказал Песков «Российской газете». Он указал на приоритетность внутренней политики России по сравнению с избирательными кампаниями других стран.
Ранее, во время предвыборного мероприятия в Мичигане, вице-президент США Камала Харрис сделала громкое заявление, касающееся возможного влияния на международную политику в случае победы ее оппонента-республиканца Дональда Трампа. Она подчеркнула, что если Трамп снова займет пост президента, это может привести к ситуациям, в которых президент России Владимир Путин «будет восседать в Киеве».
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