The Atlantic: Трамп говорил, что ему нужны генералы, как у Гитлера

23 октября 2024 в 06:43 Размер текста - 17 +

Утверждение Трампа вызвало ряд обсуждений о стандартах лидерства Фото: wikimedia.org/The White House новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Экс-президент США Дональд Трамп, который вновь борется за президентское кресло, в разговоре обозначил, что ему необходимы генералы подобно тем, которые были у Адольфа Гитлера. Об этом сообщает журнал The Atlantic, ссылаясь на источники близкие к Трампу. В статье указывается, что такие слова были произнесены Трампом во время обсуждения в Белом доме. «Мне нужны такие генералы, какие были у Адольфа Гитлера. Люди, которые были в полной мере верны ему, исполняли его приказы», — заявил Дональд Трамп, по словам источников The Atlantic. Это утверждение вызвало ряд обсуждений о стандартах лидерства и требованиях к высшему военному звену. Кроме того, журнал приводит комментарии бывшего главы аппарата Белого дома Джона Келли, который подтверждает фокус Трампа на аспекте лояльности его окружения. По словам Келли, Трамп выражал восхищение лояльностью генералов Гитлера, что дополнительно подчеркивает его стремление к абсолютной преданности со стороны подчиненных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент США Дональд Трамп, который вновь борется за президентское кресло, в разговоре обозначил, что ему необходимы генералы подобно тем, которые были у Адольфа Гитлера. Об этом сообщает журнал The Atlantic, ссылаясь на источники близкие к Трампу. В статье указывается, что такие слова были произнесены Трампом во время обсуждения в Белом доме. «Мне нужны такие генералы, какие были у Адольфа Гитлера. Люди, которые были в полной мере верны ему, исполняли его приказы», — заявил Дональд Трамп, по словам источников The Atlantic. Это утверждение вызвало ряд обсуждений о стандартах лидерства и требованиях к высшему военному звену. Кроме того, журнал приводит комментарии бывшего главы аппарата Белого дома Джона Келли, который подтверждает фокус Трампа на аспекте лояльности его окружения. По словам Келли, Трамп выражал восхищение лояльностью генералов Гитлера, что дополнительно подчеркивает его стремление к абсолютной преданности со стороны подчиненных.