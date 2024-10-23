Питерские пожарные поучаствовали в съемке благотворительного календаря (фото из архива)
В Санкт-Петербурге пожарные приняли участие в съемке для благотворительного календаря. На фото сотрудники МЧС предстали с голыми торсами.
«В Петербурге пожарные позировали для благотворительного календаря», — пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Подобный календарь также создавали и в прошлом году. Собранные с продажи календаря деньги направят в фонд «Центр реабилитации ребенка» для помощи больным детям.
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