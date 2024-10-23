Питерские пожарные разделись ради благотворительности. Видео

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Питерские пожарные поучаствовали в съемке благотворительного календаря (фото из архива)
Питерские пожарные поучаствовали в съемке благотворительного календаря (фото из архива) Фото:

В Санкт-Петербурге пожарные приняли участие в съемке для благотворительного календаря. На фото сотрудники МЧС предстали с голыми торсами.

«В Петербурге пожарные позировали для благотворительного календаря», — пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Подобный календарь также создавали и в прошлом году. Собранные с продажи календаря деньги направят в фонд «Центр реабилитации ребенка» для помощи больным детям. 

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В Санкт-Петербурге пожарные приняли участие в съемке для благотворительного календаря. На фото сотрудники МЧС предстали с голыми торсами. «В Петербурге пожарные позировали для благотворительного календаря», — пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Подобный календарь также создавали и в прошлом году. Собранные с продажи календаря деньги направят в фонд «Центр реабилитации ребенка» для помощи больным детям. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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