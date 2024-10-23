Украине дали 45 лет на погашение кредитов за счет активов России

Утвержденный Советом ЕС кредит Киеву на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России предоставят максимум на 45 лет. Информация об этом следует из официального заявления организации.
«Ожидается, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года. Он будет иметь максимальный срок (погашения — прим. URA.RU) 45 лет», — сказано в документе, распространенном организацией.
Заявлено, что финансирование Евросоюзом кредита для Украины обеспечат гарантиями из бюджета ЕС. В соответствии с новыми правилами, 95% сумм, полученных от российских активов депозитариями ценных бумаг в ЕС, будут перечислены в бюджет союза и использованы для поддержки Украины.
После начала спецоперации России ЕС вместе со странами G7 заморозили почти половину валютных резервов страны, оцениваемых примерно в 300 миллиардов евро. Из этой суммы более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в большинстве своем на счетах бельгийской компании Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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