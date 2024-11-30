В России начал действовать сезонный запрет езды на летней резине

С 1 декабря запрещено ездить без зимней резины на легковых автомобилях

01 декабря 2024 в 05:03 Размер текста - 17 +

Обязанность использования зимних шин продлится до первого марта Фото: Илья Московец © URA.RU С первого декабря начинает действовать запрет на использование легковых автомобилей без зимних шин. Данное требование закреплено в постановлении правительства №1090, согласно которому отсутствие зимней резины признается условием, при котором запрещена эксплуатация транспортных средств. Новость по теме Пенсии повысят, с бойцов СВО спишут долги, за мигрантами усилят контроль: как изменится жизнь в РФ с 1 декабря В случае нарушения этого правила, Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) вправе выписать предупреждение или наложить штраф в размере 500 рублей. Обязанность использования зимних шин продлится до первого марта. По правилам, утвержденным регулирующими документами, зимняя резина может быть представлена как шипованными, так и нешипованными («липучка») шинами. Важно, чтобы на всех колесах автомобиля устанавливались однотипные шины. Если используются шипованные шины, они должны быть установлены на всех осях транспортного средства. Также регламентируется, что остаточная глубина протектора не должна быть меньше 4 мм или соответствовать показаниям индикатора износа. В 2023 году Михаил Черников, начальник ГИБДД России, подчеркнул, что инспекторы не будут систематически привлекать водителей к ответственности за отсутствие зимних шин в регионах, где даже в декабре отсутствуют снег и лед, и потому сезонные шины не являются необходимостью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С первого декабря начинает действовать запрет на использование легковых автомобилей без зимних шин. Данное требование закреплено в постановлении правительства №1090, согласно которому отсутствие зимней резины признается условием, при котором запрещена эксплуатация транспортных средств. В случае нарушения этого правила, Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) вправе выписать предупреждение или наложить штраф в размере 500 рублей. Обязанность использования зимних шин продлится до первого марта. По правилам, утвержденным регулирующими документами, зимняя резина может быть представлена как шипованными, так и нешипованными («липучка») шинами. Важно, чтобы на всех колесах автомобиля устанавливались однотипные шины. Если используются шипованные шины, они должны быть установлены на всех осях транспортного средства. Также регламентируется, что остаточная глубина протектора не должна быть меньше 4 мм или соответствовать показаниям индикатора износа. В 2023 году Михаил Черников, начальник ГИБДД России, подчеркнул, что инспекторы не будут систематически привлекать водителей к ответственности за отсутствие зимних шин в регионах, где даже в декабре отсутствуют снег и лед, и потому сезонные шины не являются необходимостью.