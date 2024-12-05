Страны-члены НАТО выразили мнение, что переговоры по прекращению конфликта на Украине должны начаться как можно скорее. В альянсе считают текущую ситуацию на Украине неустойчивой, что требует немедленных дипломатических действий.
«Эти обсуждения (о скором начале переговоров — прим.ред. URA.RU) происходят на фоне признания того, что ситуация на Украине неустойчива, и переговоры должны начаться в ближайшее время...» — пишет Bloomberg. Издание ссылается на дипломатические источники.
Кроме того, агентство отмечает, что европейские страны начали обсуждение этого вопроса, стремясь продемонстрировать свою полезность новому президенту США Дональду Трампу в контексте возможных переговоров. Это показывает, что в европейских столицах идет активная подготовка к диалогу, который может помочь разрешить длительный конфликт.
В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно выражал намерение разрешить конфликт на Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, высказывал опасения относительно возможного прекращения поддержки Киева со стороны Штатов в случае повторного избрания Трампа на пост президента.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что Россия остановит военные действия после того, как Украина проведет отвод своих войск с территорий, недавно вошедших в состав РФ, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. В дополнение к этому он потребовал, чтобы Киев официально отказался от намерений вступить в НАТО и обязался принять статус нейтрального, неблокового и безъядерного государства. В четверг, 5 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что РФ готова поддерживать любые посреднические инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
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