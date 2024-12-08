Al Arabya: РФ могла передать Израилю два объекта в местности Дераа

Россия могла предоставить Израилю контроль над двумя объектами в сирийской провинции Дераа. Передача этих объектов, предположительно, направлена на защиту мирных жителей.
«Корреспонденты сообщили, что Россия могла передать Израилю объект на горе Таль-эль-Хара в Даръа», — отмечается в материале телеканала Al Arabiya. В связи с передачей объектов и текущей напряженностью в регионе Дераа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела комендантский час.
В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками под руководством президента Башара Асада и объединенной силой вооруженной оппозиции, поддерживаемой боевиками ряда террористических организаций. Спустя полторы недели, 8 декабря, столичный Дамаск был захвачен повстанцами, а Асад экстренно покинул страну, приняв отставку. Сейчас повстанцы вошли в Тартус. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.
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