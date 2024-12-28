Хинштейн предупредил об украинских дипфейках якобы с его участием

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о создании двух дипфейков с его участием на основе старых видеозаписей. Об этом он рассказал в ходе встречи с инициативными группами из приграничных районов.
«Активность наших противников будет возрастать. Уже увидел два дипфейка со своим участием, где берут мои старые видео с каких-то выступлений, на них накладываются совершенно другие звуковые дорожки», — передает ТАСС слова Хинштейна. Он подметил, что в видео полностью отсутствует координация и артикуляция политика.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук поделился, что дипфейки в последнее время часто используются украинскими службами. Так, он рассказал, что многие видео, в которых бойцы ВС РФ замирают при виде дронов ВСУ и стоя погибают — дипфейк. Об этом писал «Царьград».
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