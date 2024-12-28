Журналист Die Welt уволилась после публикации Илона Маска

Глава отдела мнений немецкой газеты Welt Ева Мари Когель объявила об увольнении вследствие публикации интервью с Илоном Маском. Информацию об этом она поделилась в социальной сети Х.
«Мне всегда нравилось возглавлять отдел мнений в Welt и WAMS. Сегодня в Welt am Sonntag появился текст Илона Маска. Вчера я подала заявление об увольнении после выхода материала», — написала Когель. Ее решение последовало за критикой, которую Маск выразил в интервью по адресу экономической и культурной политики Германии.
Издание Spiegel сообщает, что в редакции Welt после публикации интервью возникли острые разногласия. Критика Маска, включая его поддержку правой партии «Альтернатива для Германии», вызвала внутренний конфликт среди сотрудников издания.
Недавно Маск высказался в поддержку отставки канцлера Германии после инцидента в Магдебурге, напоминает телеканал 360. В ходе обсуждения на платформе социальных сетей под постом пользователя, где анализировались высказывания Олафа Шольца после теракта, предприниматель охарактеризовал канцлера как «некомпетентного дурака». Ранее Маск опубликовал в социальной сети X заявление, что «спасти Германию может только АдГ», добавив к своему сообщению репост высказываний немецкой политической активистки Наоми Зайбт. Она критиковала Фридриха Мерца, кандидата в канцлеры от оппозиционного блока ХДС/ХСС, за его отказ вести диалог с АдГ, пишет «Царьград».
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