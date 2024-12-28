Умер четырехкратный чемпион СССР по хоккею Валерий Кузьмин

На 84 году жизни скончался советский хоккеист Валерий Кузьмин. Четырехкратный чемпион СССР играл за команду «Спартак» с 1958 по 1972 год, проведя более 180 матчей. О смерти спортсмена сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
«Трехкратный чемпион СССР в составе „Спартака“ Валерий Кузьмин умер в возрасте 83 лет», — передает Sport24.ru, ссылаясь на пресс-службу. Причины смерти не уточняются.
В период с 1958 по 1972 год Валерий Кузьмин защищал цвета футбольного клуба «Спартак», проведя в составе красно-белых 386 матчей. За это время он трижды завоевал титул чемпиона СССР (1962, 1967, 1969 годы), дважды стал обладателем Кубка СССР (1970, 1971 годы), а также завоевал серебряные (1965, 1966, 1968, 1970 годы) и бронзовые (1963, 1964, 1972 годы) медали национального чемпионата.
В период с 1960 по 1965 год Кузьмин также выступал за национальную сборную СССР. После перехода в «Крылья Советов» в 1972 году, где он играл до 1975 года, Кузьмин в четвертый раз стал чемпионом страны и выиграл Кубок СССР в 1974 году.
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