Умер бывший главный тренер волейбольной сборной России Даниэле Баньоли

Бывший главный тренер сборной России по волейболу, итальянский специалист Даниэле Баньоли скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил портал World of Volley. Спортсмен известен своим вкладом в развитие волейбола не только в России, но и в мире.
По информации портала World of Volley, смерть Баньоли наступила после длительной борьбы с болезнью. «Баньоли умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни, оставив после себя наследие триумфов и дорогих сердцу воспоминаний», — сообщил портал.
Баньоли известен своим вкладом в развитие волейбола в России и мире. Он прославился как выдающийся тренер, возглавлявший мужскую сборную РФ с 2009 по 2010 год. Под его руководством российская команда завоевала серебро Мировой лиги в 2010 году и бронзу в 2009 году. Также он выиграл чемпионат России и национальные кубки в составе московского «Динамо».
Кроме того, Баньоли держал рекорд по количеству чемпионских титулов в Италии, завоевав восемь титулов в составе клубов «Модена» и «Сислей». Кроме того, он принимал участие в тренерской деятельности в ряде зарубежных клубов, включая турецкий «Фенербахче», иранский «Матин», тунисский «Сфаксьен» и катарский «Эр-Райян».
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