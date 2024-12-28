28 декабря 2024

Политолог Марков: в звонке Зеленского Алиеву после Путина есть интрига

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После звонка Путина и Зеленский поспешил поговорить с Алиевым
После звонка Путина и Зеленский поспешил поговорить с Алиевым Фото:
новость из сюжета
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Президент Украины Владимир Зеленский позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву сразу после разговора российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил политический эксперт Сергей Марков в своем telegram-канале, подчеркнув интригу в этом поступке.

«И вот после звонка Путина, и Зеленский поспешил поговорить с Алиевым», — сказал Сергей Марков. Специалист подчеркнул, что в связи с катастрофой азербайджанского авиалайнера в Актау, Украина ограничилась выражением соболезнований на уровне министра иностранных дел, причем это было сделано через социальные сети. Марков выразил мнение, что форма соболезнований была неуместной и могла быть воспринята как оскорбительная.

Во время телефонного разговора с Алиевым, Путин выразил свои извинения за трагический инцидент с самолетом AZAL, произошедший в воздушном пространстве России, напоминает «Царьград». Президент Путин подчеркнул, что самолет Embraer 190 неоднократно пытался осуществить посадку в Грозном. Однако эти попытки оказались неудачными в связи с атакой украинских дронов на Моздок, Грозный и Владикавказ, которую успешно отразили силы российской противовоздушной обороны, пишет телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву сразу после разговора российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил политический эксперт Сергей Марков в своем telegram-канале, подчеркнув интригу в этом поступке. «И вот после звонка Путина, и Зеленский поспешил поговорить с Алиевым», — сказал Сергей Марков. Специалист подчеркнул, что в связи с катастрофой азербайджанского авиалайнера в Актау, Украина ограничилась выражением соболезнований на уровне министра иностранных дел, причем это было сделано через социальные сети. Марков выразил мнение, что форма соболезнований была неуместной и могла быть воспринята как оскорбительная. Во время телефонного разговора с Алиевым, Путин выразил свои извинения за трагический инцидент с самолетом AZAL, произошедший в воздушном пространстве России, напоминает «Царьград». Президент Путин подчеркнул, что самолет Embraer 190 неоднократно пытался осуществить посадку в Грозном. Однако эти попытки оказались неудачными в связи с атакой украинских дронов на Моздок, Грозный и Владикавказ, которую успешно отразили силы российской противовоздушной обороны, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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