Политолог Марков: в звонке Зеленского Алиеву после Путина есть интрига

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву сразу после разговора российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил политический эксперт Сергей Марков в своем telegram-канале, подчеркнув интригу в этом поступке.
«И вот после звонка Путина, и Зеленский поспешил поговорить с Алиевым», — сказал Сергей Марков. Специалист подчеркнул, что в связи с катастрофой азербайджанского авиалайнера в Актау, Украина ограничилась выражением соболезнований на уровне министра иностранных дел, причем это было сделано через социальные сети. Марков выразил мнение, что форма соболезнований была неуместной и могла быть воспринята как оскорбительная.
Во время телефонного разговора с Алиевым, Путин выразил свои извинения за трагический инцидент с самолетом AZAL, произошедший в воздушном пространстве России, напоминает «Царьград». Президент Путин подчеркнул, что самолет Embraer 190 неоднократно пытался осуществить посадку в Грозном. Однако эти попытки оказались неудачными в связи с атакой украинских дронов на Моздок, Грозный и Владикавказ, которую успешно отразили силы российской противовоздушной обороны, пишет телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.