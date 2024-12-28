Роспотребнадзор высказался об угрозе распространения новой мутации птичьего гриппа в России

Роспотребнадзор: в России не зафиксирован мутировавший птичий грипп
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В России в настоящий момент нет признаков распространения мутировавшего птичьего гриппа, передает Роспотребнадзор
В России в настоящий момент нет признаков распространения мутировавшего птичьего гриппа, передает Роспотребнадзор Фото:

В России в настоящий момент не зафиксированы признаки распространения нетрадиционного птичьего гриппа, мутации которого были зафиксированы ранее в США (Луизиана). Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. 

«В настоящее время риск распространения данного варианта вируса, содержащего аминокислотные замены A134A/V, N182N/K, E186E/D, является минимальным. Угроз для распространения на территории Российской Федерации нет», — говорится в сообщении ведомства. Журналистам ТАСС рассказали, что в Штатах был зафиксирован вирус с измененной структурой, но по своему типу напоминающий птичий грипп. Новые мутации особенно влияют на верхние дыхательные пути человека. 

До этого Роспотребнадзор сообщал, что в США у пациента из Луизианы выявили в организме мутацию птичьего гриппа. Причем изменения произошли уже непосредственно после заражения. Схожий случай недавно был выявлен и в Канаде. В мире отметили высокий риск заражения птичьим гриппом, передает 360.Ru. 

Журналисты телеканала «Царьград» сообщали о потенциальной новой пандемии. Птичий грипп — инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Заболевание распространено во всем мире.

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В России в настоящий момент не зафиксированы признаки распространения нетрадиционного птичьего гриппа, мутации которого были зафиксированы ранее в США (Луизиана). Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.  «В настоящее время риск распространения данного варианта вируса, содержащего аминокислотные замены A134A/V, N182N/K, E186E/D, является минимальным. Угроз для распространения на территории Российской Федерации нет», — говорится в сообщении ведомства. Журналистам ТАСС рассказали, что в Штатах был зафиксирован вирус с измененной структурой, но по своему типу напоминающий птичий грипп. Новые мутации особенно влияют на верхние дыхательные пути человека.  До этого Роспотребнадзор сообщал, что в США у пациента из Луизианы выявили в организме мутацию птичьего гриппа. Причем изменения произошли уже непосредственно после заражения. Схожий случай недавно был выявлен и в Канаде. В мире отметили высокий риск заражения птичьим гриппом, передает 360.Ru.  Журналисты телеканала «Царьград» сообщали о потенциальной новой пандемии. Птичий грипп — инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Заболевание распространено во всем мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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