В Кремле сообщили о совместном расследовании РФ и Азербайджана крушения самолета в Актау

Сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана и представители Казахстана в настоящий момент работают вместе с российскими коллегами над расследованием крушения азербайджанского самолета Embraer в Актау (Казахстан). Сейчас двое представителей прокуратуры из Баку находятся в Грозном. Именно туда изначально и летел самолет, потерпевший крушение.
«В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и СК РФ. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау», — уточнили в Кремле. Соответствующую информацию обсудил российский президент Владимир Путин с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Крушение самолета в Актау произошло 25 декабря, передает телеканал «Царьград». Изначально азербайджанский борт летел по маршруту Баку-Грозный, однако в чеченской столице он приземлиться не смог. Тогда экипаж принял решение лететь в Актау, где был вынужден из-за повреждений совершить экстренную посадку, повлекшую за собой жертвы. СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения, сообщает MK.RU.
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