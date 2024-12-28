В Кремле сообщили о совместном расследовании РФ и Азербайджана крушения самолета в Актау

Кремль: РФ работает с Баку и Казахстаном для расследования крушения Embraer
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Россия работает над расследованием крушения самолета Embraer в Актау
Россия работает над расследованием крушения самолета Embraer в Актау Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана и представители Казахстана в настоящий момент работают вместе с российскими коллегами над расследованием крушения азербайджанского самолета Embraer в Актау (Казахстан). Сейчас двое представителей прокуратуры из Баку находятся в Грозном. Именно туда изначально и летел самолет, потерпевший крушение.

«В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и СК РФ. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау», — уточнили в Кремле. Соответствующую информацию обсудил российский президент Владимир Путин с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Крушение самолета в Актау произошло 25 декабря, передает телеканал «Царьград». Изначально азербайджанский борт летел по маршруту Баку-Грозный, однако в чеченской столице он приземлиться не смог. Тогда экипаж принял решение лететь в Актау, где был вынужден из-за повреждений совершить экстренную посадку, повлекшую за собой жертвы. СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения, сообщает MK.RU.

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Сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана и представители Казахстана в настоящий момент работают вместе с российскими коллегами над расследованием крушения азербайджанского самолета Embraer в Актау (Казахстан). Сейчас двое представителей прокуратуры из Баку находятся в Грозном. Именно туда изначально и летел самолет, потерпевший крушение. «В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и СК РФ. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау», — уточнили в Кремле. Соответствующую информацию обсудил российский президент Владимир Путин с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Крушение самолета в Актау произошло 25 декабря, передает телеканал «Царьград». Изначально азербайджанский борт летел по маршруту Баку-Грозный, однако в чеченской столице он приземлиться не смог. Тогда экипаж принял решение лететь в Актау, где был вынужден из-за повреждений совершить экстренную посадку, повлекшую за собой жертвы. СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения, сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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