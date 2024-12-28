ФСБ предотвратила теракты против офицера и военного блогера

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, силовики, госбезопасность
ФСБ предотвратила очередной украинский теракт в России Фото:

ФСБ заявила о предотвращении двух терактов, которые планировал осуществить гражданин России по наводке куратора из СБУ. Об этом сообщили в ЦОМ ФСБ.

«Теракты планировались против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ и военного блогера, который освещает ход СВО», — передает РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ. Задержан гражданин России, который действовал по наводке куратора из Службы безопасности Украины.

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ФСБ заявила о предотвращении двух терактов, которые планировал осуществить гражданин России по наводке куратора из СБУ. Об этом сообщили в ЦОМ ФСБ. «Теракты планировались против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ и военного блогера, который освещает ход СВО», — передает РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ. Задержан гражданин России, который действовал по наводке куратора из Службы безопасности Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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