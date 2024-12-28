ФСБ предотвратила теракты против офицера и военного блогера

ФСБ предотвратила очередной украинский теракт в России
ФСБ заявила о предотвращении двух терактов, которые планировал осуществить гражданин России по наводке куратора из СБУ. Об этом сообщили в ЦОМ ФСБ.
«Теракты планировались против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ и военного блогера, который освещает ход СВО», — передает РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ. Задержан гражданин России, который действовал по наводке куратора из Службы безопасности Украины.
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