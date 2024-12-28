Правительство РФ утвердило правила реестра работодателей, практикующих нелегальную занятость

Правительство России утвердило правила ведения реестра работодателей, уличенных в нелегальной занятости. В реестр будут вноситься компании, которые заменяют трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняются от оформления трудовых договоров с работниками. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Основанием для внесения в реестр является наличие постановления об уклонении от оформления трудового договора или заключения гражданско-правового договора, регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года», — говорится в документе.
Создание такого реестра поможет соискателям оценивать добросовестность потенциальных работодателей до начала трудовой деятельности, пояснили в Минтруде. Это решение направлено на очищение рынка труда и улучшение условий трудоустройства.
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