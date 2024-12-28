Лавров пригрозил НАТО решительным отпором на новые ракетные угрозы

США и НАТО получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер, если создадут для России новые ракетные угрозы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул важность готовности к любому варианту развития событий на международной арене.
«Со своей стороны готовы к любому варианту развития событий. В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. В свою очередь гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание», — сказал Лавров в беседе с РИА Новости.
Кроме того, министр выразил заинтересованность России в комплексной работе по снижению конфликтного потенциала с акцентом на устранение первопричин фундаментальных противоречий в области безопасности. Он указал на многолетнюю экспансию НАТО на восток как на одну из основных причин украинского кризиса и угрозу безопасности России.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил Украину о неизбежном ответе России на удары ВСУ по городам, пишет 360.ru. Он отметил, что РФ не будет делать это поспешно, и вспомнил русскую пословицу. «Но иногда, знаете, семь раз отмерь — один раз отрежь», — подчеркнул министр.
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