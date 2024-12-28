28 декабря 2024

Лавров пригрозил НАТО решительным отпором на новые ракетные угрозы

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Сергей Лавров заявил, что США и НАТО получат решительный отпор, если создадут для России новые ракетные угрозы
Сергей Лавров заявил, что США и НАТО получат решительный отпор, если создадут для России новые ракетные угрозы Фото:

США и НАТО получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер, если создадут для России новые ракетные угрозы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул важность готовности к любому варианту развития событий на международной арене.

«Со своей стороны готовы к любому варианту развития событий. В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. В свою очередь гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание», — сказал Лавров в беседе с РИА Новости.

Кроме того, министр выразил заинтересованность России в комплексной работе по снижению конфликтного потенциала с акцентом на устранение первопричин фундаментальных противоречий в области безопасности. Он указал на многолетнюю экспансию НАТО на восток как на одну из основных причин украинского кризиса и угрозу безопасности России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил Украину о неизбежном ответе России на удары ВСУ по городам, пишет 360.ru. Он отметил, что РФ не будет делать это поспешно, и вспомнил русскую пословицу. «Но иногда, знаете, семь раз отмерь — один раз отрежь», — подчеркнул министр.

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США и НАТО получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер, если создадут для России новые ракетные угрозы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул важность готовности к любому варианту развития событий на международной арене. «Со своей стороны готовы к любому варианту развития событий. В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. В свою очередь гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание», — сказал Лавров в беседе с РИА Новости. Кроме того, министр выразил заинтересованность России в комплексной работе по снижению конфликтного потенциала с акцентом на устранение первопричин фундаментальных противоречий в области безопасности. Он указал на многолетнюю экспансию НАТО на восток как на одну из основных причин украинского кризиса и угрозу безопасности России. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил Украину о неизбежном ответе России на удары ВСУ по городам, пишет 360.ru. Он отметил, что РФ не будет делать это поспешно, и вспомнил русскую пословицу. «Но иногда, знаете, семь раз отмерь — один раз отрежь», — подчеркнул министр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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