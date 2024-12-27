РПЦ отправила в отставку митрополита Илариона за несоответствие образу монаха

Митрополит Иларион (Григорий Алфеев) был отправлен в отставку с поста главы Будапештско-Венгерской епархии Русской православной церкви (РПЦ) из-за несоответствия его быта образу священнослужителя. Об этом говорится в журнале Синода РПЦ.
«Обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя», — говорится в документе. Там добавили, что его отношения с окружением также не соответствуют монашеским стандартам.
Решение об отставке связано с проверкой состояния дел в епархии, которая началась в июле 2024 года после обвинений в домогательствах, выдвинутых бывшим помощником митрополита Георгием Сузуки. Сузуки опубликовал компрометирующие аудиозаписи, но Иларион отверг эти обвинения, заявив о фальсификации материалов. В январе 2024 года из епархиального дома пропали деньги и ценности, и полиция объявила Сузуки в розыск, передает «Царьград».
Теперь Иларион будет служить в храме святых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. Место главы епархии занял митрополит Марк из Рязани. Синод продолжит рассматривать ситуацию.
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