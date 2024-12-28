ФСИН сможет получать информацию из медучреждений о педофилах без их согласия

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Путин подписал закон, согласно которому, ФСИН будут получать информацию из медучреждений о педофилах без их согласия
Путин подписал закон, согласно которому, ФСИН будут получать информацию из медучреждений о педофилах без их согласия Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет уголовно-исполнительным инспекциям получать информацию о педофилах из медицинских организаций без их согласия. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Изменения затрагивают Уголовно-исполнительный кодекс РФ и федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно документу, Минюст России вместе с Минздравом будут регулировать порядок контроля за применением принудительных мер медицинского характера.

Данные меры касаются лиц, преступивших против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и страдающих от расстройства сексуального предпочтения, при этом будучи вменяемыми. Уголовно-исполнительная инспекция получит право доступа к медицинским данным без согласия осужденного или его законного представителя.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет уголовно-исполнительным инспекциям получать информацию о педофилах из медицинских организаций без их согласия. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Изменения затрагивают Уголовно-исполнительный кодекс РФ и федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно документу, Минюст России вместе с Минздравом будут регулировать порядок контроля за применением принудительных мер медицинского характера. Данные меры касаются лиц, преступивших против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и страдающих от расстройства сексуального предпочтения, при этом будучи вменяемыми. Уголовно-исполнительная инспекция получит право доступа к медицинским данным без согласия осужденного или его законного представителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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