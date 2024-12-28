В Алтайском крае столкнулись 29 машин и вызвали пробку длиной 100 км

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Массовое ДТП вызвало пробку длиной 100 км
Массовое ДТП вызвало пробку длиной 100 км Фото:

Возле населенного пункта Заря в Алтайском крае столкнулись 27 легковых и грузовых автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Позже стало известно, что участниками ДТП стали 29 машин.

«По данным „Автодор“ с целью обеспечения безопасности движения закрыто движение на федеральной автодороге Р-256 с 213 км по 345. Организовано реверсивное движение», — сообщается на сайте ведомства. 

По данным РИА Новости, в массовом столкновении на данный момент замешано уже 29 автомобилей. Пострадавших, по предварительным данным, нет. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возле населенного пункта Заря в Алтайском крае столкнулись 27 легковых и грузовых автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Позже стало известно, что участниками ДТП стали 29 машин. «По данным „Автодор“ с целью обеспечения безопасности движения закрыто движение на федеральной автодороге Р-256 с 213 км по 345. Организовано реверсивное движение», — сообщается на сайте ведомства.  По данным РИА Новости, в массовом столкновении на данный момент замешано уже 29 автомобилей. Пострадавших, по предварительным данным, нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...