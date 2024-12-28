В Алтайском крае столкнулись 29 машин и вызвали пробку длиной 100 км

Возле населенного пункта Заря в Алтайском крае столкнулись 27 легковых и грузовых автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Позже стало известно, что участниками ДТП стали 29 машин.
«По данным „Автодор“ с целью обеспечения безопасности движения закрыто движение на федеральной автодороге Р-256 с 213 км по 345. Организовано реверсивное движение», — сообщается на сайте ведомства.
По данным РИА Новости, в массовом столкновении на данный момент замешано уже 29 автомобилей. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
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