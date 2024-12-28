Кто из замов Мишустина получил самый большой «бюджет»

Самые внушительные бюджеты на реализацию новых нацпроектов получили вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин. В общей сложности, в течение шести лет на решение социальных и инфраструктурных вопросов будет выделено 28 трлн рублей. Опрошенные URA.RU политологи считают, что это повышает ответственность вице-премьеров перед россиянами и высшим руководством страны. Ведь большинство других нацпроектов предусматривают значительную долю частных инвестиций.
В новую «шестилетку» (2025-2030 годы) Россия входит с 19 национальными проектами, и вскоре правительство разработает еще один — «Биоэкономика». В 2018-2024 годах, напомним, реализовано 14 нацпроектов. Увеличилось и общее финансирование — с 25,7 до 53 трлн рублей. Из них 13 триллионов планируют искать вне госбюджета.
Проекты можно условно разбить на четыре блока: «Социальная поддержка», «Технологический суверенитет», «Инфраструктура» и «Экономическое развитие». У каждого нацпроекта есть профильный куратор — вице-премьер. Очевидно, что масштаб ответственности заместителей премьера Михаила Мишустина серьезно вырос. Говоря о нацпроектах, президент Владимир Путин отметил, что они должны быть построены вокруг человека и интересов российских семей.
Социальная основа
Блок, отвечающий за социальные задачи, который курируют вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, будет одним из самых «дорогих» с точки зрения бюджетных расходов. Голикова и подчиненные ей ведомства займутся нацпроектами «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Кадры». На эти цели предусмотрено минимум 18 трлн рублей. Чернышенко достался проект «Молодежь и дети», на который выделят финансирование почти в 1,6 трлн в течение трех лет. Вместе социально направленные программы резервируют 37% всех средств, которые потратят на национальные цели развития в 2025-2030 годах.
Это повышает подотчетность социального блока перед россиянами и руководством страны, считает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Именно эти программы должны подготовить фундамент для экономического развития и политического укрепления России.
«Финансирование и масштабирование долгосрочных инициатив прибавляет вице-премьерам работы, тем более стоит учитывать, что российский президент поручил Минфину и Счетной палате внимательно отслеживать реализацию новых нацпроектов», — напомнил политолог.
Высокотехнологичная надстройка
Социальное благополучие, которое обеспечивают вице-премьеры из первого блока, будет фундаментом для высокотехнологичной надстройки России. Об этом позаботятся заместители Мишустина из промышленного крыла правительства, рассуждают политологи. Координировать работу будет первый вице-премьер Денис Мантуров — опытный управленец, разбирающийся в тонкостях производства: он 12 лет возглавлял Минпромторг, до этого работал в промышленности, руководил «Оборонпромом». В ближайшие годы он займется строительством гражданских судов и самолетов для улучшения транспортной мобильности россиян, развитием космической отрасли, роботизацией производства и разработкой новых материалов и химии. И здесь будут важны не только государственные, но и частные инвестиции.
Доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлев считает, что административный вес Мантурова вырос, поскольку ему поставлена задача — обеспечить технологический суверенитет в непростое для страны время. Так Россия сможет ответить на внешнеполитические вызовы, подчеркнул ученый. На эти цели до 2030 года государство направит порядка 3 трлн рублей.
«Первый вице-премьер — это обычно ранг, а не должность, но не в случае с Мантуровым: он куратор всего промышленного блока. Он должен нарастить мощности ВПК и увеличить локализацию высокотехнологичного сектора. Стратегические решения в отрасли он будет принимать сам, и станет последней инстанцией перед президентом по вопросам ВПК», — пояснил эксперт.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев дополняет Мантурова в укреплении технологического суверенитета России. Он должен позаботиться о технологическом обеспечении продовольственной безопасности страны. Патрушев понимает стратегию развития сельского хозяйства, объяснил гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «АПК — дотационная отрасль во всем мире. Ей нужен доступ к ГСМ, дешевой сельхозтехнике. Фермеры сначала забирают деньги, и только потом отдают, причем их доходность зависит от сезона. Будучи главой Россельхозбанка, Патрушев решил важную задачу: стратегического планирования и финансирования сельского хозяйства. Он сделал так, чтобы все функционировало с учетом рисков, и продолжил заниматься отраслью в должности министра. Теперь его полномочия расширены», — рассуждает Шпунт.
Виталию Савельеву, помимо повышения эффективности транспортной системы, поручили разработку самого перспективного вида военной и гражданской техники будущего — БПЛА. Это прибавит вице-премьеру веса в аппарате правительства, ведь чиновник «занимается техникой, за которой военное и экономическое будущее всех стран», поделился мнением политолог Журавлев. Савельев 11 лет руководил «Аэрофлотом», который при нем вошел в топ-20 авиакомпаний мира и занял четвертое место по уровню цифровизации. Понимание отрасли и управленческие навыки Савельева пригодятся и при развитии гражданских беспилотных авиационных систем и их внедрения в экономику, считают эксперты.
Артерии страны и ее экономики
Инфраструктуру и логистику под новые производственные мощности России обеспечит вице-премьер Марат Хуснуллин. На это из бюджета выделят 10 трлн рублей до 2030 года. Хуснуллин зарекомендовал себя как человек, который до сих пор эффективно справлялся с освоением средств на инфраструктурное строительство, сказал президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. По его словам, вице-премьер не поменял свой функционал в правительстве по сравнению с предыдущими годами: это и новые безопасные дороги, и обновление городского транспорта, и комфортная среда, и реформирование ЖКХ.
«Блок нацпроектов, которые курирует Хуснуллин заточен на развитие экономики и на то, чтобы сделать жизнь людей более комфортной. Благодаря этой программе есть достаточно серьезные перспективы того, чтобы улучшить условия жизни людей с точки зрения их мобильности», — отметил эксперт.
Конечный продукт
Курирующий экономический блок вице-премьер Александр Новак будет работать в спайке с Мантуровым, Патрушевым и Савельевым, чтобы сделать произведенные ими товары конкурентоспособными и продаваемыми, считает руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. И здесь вновь важны не только бюджетные, но и частные инвестиции.
По словам политолога, Новак доведет созданную в России продукцию до конечного потребителя. «Россия умеет делать уникальный штучный продукт. Взять, например, тот же лимузин Aurus. Хорошая машина, но надо сделать ее конкурентоспособной и продаваемой. Такими проектами и займется Новак во взаимодействии с первым вице-премьером», — объясняет эксперт.
В этом ему помогут навыки, полученные в энергетической сфере, подтвердил политолог Александр Шпунт. «Вклад Новака в российскую энергетику напрямую связан с тем, что ему поручили создать конкурентные условия в экономике. Новак работал в нефтяной промышленности, а это — крайне высококонкурентная среда. Там нужно учитывать не только меняющуюся цену на ресурс, но и другие факторы, чтобы предприятие выжило. Это выработало у него соответствующие способности», — полагает аналитик.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко тоже будет работать в спайке с Новаком, но уже по другой отрасли экономики — по цифровизации, это нацпроект «Экономика данных». Григоренко давно занимается этой темой, внедряет IT-технологии в административные процессы. «Правительство использует сильные стороны обоих заместителей премьер-министра, чтобы ускорить бизнес-процессы и создать работающие и привлекательные российские платформы, которые станут альтернативой, например, YouTube», — резюмировал Поляков.
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