В Крыму введен режим ЧС

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В Крыму введен режим ЧС
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новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

В Крыму введен режим ЧС. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В Крыму введен режим ЧС регионального характера», — следует из соответствующего указа главы региона. Причиной послужил разлив мазута. 

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В Крыму введен режим ЧС. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. «В Крыму введен режим ЧС регионального характера», — следует из соответствующего указа главы региона. Причиной послужил разлив мазута. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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