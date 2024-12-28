В Крыму введен режим ЧС
новость из сюжетаНа Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море
В Крыму введен режим ЧС. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«В Крыму введен режим ЧС регионального характера», — следует из соответствующего указа главы региона. Причиной послужил разлив мазута.
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