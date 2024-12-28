В Петербурге нашли останки журналиста Максимова, пропавшего 20 лет назад

Экспертиза подтвердила, что найденные недавно в лесу под Белоостровом останки принадлежат исчезнувшему 20 лет назад экс-журналисту «Фонтанки.ру» Максиму Максимову. Об этом сообщает издание, ссылаясь на результаты исследований, полученные 28 декабря.
«Экспертиза показала, что под Белоостровом нашли останки журналиста Максимова» — говорится в сообщении. По информации издания, личность погибшего удалось легко установить благодаря ДНК-материалам матери Максимова, несмотря на длительный срок нахождения останков в земле. Обстоятельства его смерти также совпадают с показаниями обвиняемого Михаила Смирнова.
Отставной полковник полиции Михаил Смирнов 23 декабря признался в убийстве журналиста Максима Максимова, пропавшего в 2004 году. Он подозревался в этом преступлении много лет, но у следствия не было достаточных доказательств, чтобы его посадить.
Смирнов был задержан в мае 2023 года. До этого он находился под руководством криминального авторитета Леонида Колесникова. По данным «Фонтанки», в день убийства Смирнов встретился с Максимовым в доме на Фурштатской, где его поджидали сообщники. По версии следствия, он задушил журналиста и увез тело на служебной машине, в этом ему помогли его подельники. Максимов был известен своими расследованиями коррупции в правоохранительных органах, включая материалы о махинациях Смирнова.
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