Пентагон сообщил о почти полной модернизации российского ядерного оружия

Российский ядерный арсенал почти полностью прошел модернизацию, а проведение СВО не привело к его ослаблению. Об этом сообщил замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.
«Силы ядерного сдерживания России почти полностью модернизированы. Этим занимались в течение долгого времени. И если вы спросите меня, были ли они ослаблены из-за Украины? По большей части нет. Средства на ядерное сдерживание по-прежнему выделяются, и это имеет приоритет над делами, касающимися Украины», — заявил генерал-лейтенант Джебара на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла. По его словам, Россия продолжает уделять приоритетное внимание финансированию сил ядерного сдерживания, несмотря на текущий военный конфликт.
В ходе мероприятия он пояснил, что Россия на протяжении последних лет активно инвестировала в масштабную модернизацию стратегических вооружений. По его оценке, эти процессы не были затронуты ни экономическими ограничениями, ни расходами на текущую военную операцию. Джебара подчеркнул, что западные специалисты внимательно отслеживают динамику российских ядерных сил и не фиксируют признаков их деградации.
Одновременно эксперты в России отмечают развитие новых вооружений тактического уровня. Военный обозреватель Михаил Ходаренок сообщил ранее, что боевые возможности нового ракетного комплекса «Орешник» сопоставимы с тактическим ядерным оружием. Комплекс впервые применили российские войска для удара по предприятию «Южмаш» в ноябре 2024 года, а первый серийный образец поступил в армию летом 2025 года. По информации издания, завод «Южмаш» использовался для производства ракетных двигателей, которые затем поставлялись в США.
