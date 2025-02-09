Земля — в зоне действия огромной корональной дыры: будет ли магнитная буря 10 февраля

Периоды магнитных бурь становятся непростым испытанием для многих людей. В такие дни часть населения с трудом справляется с работой и домашними обязанностями из-за плохого самочувствия. URA.RU узнало, грозят ли россиянам магнитные бури 10 февраля.
Вспышки на Солнце 10 февраля
По данным астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 9 и 10 февраля будет повернуто к Земле областью, где находится большая корональная дыра.
Корональными дырами называют участки в солнечной короне, где отмечается пониженная температура и плотность плазмы. Подобные дыры становятся источником сильного солнечного ветра, который способен вызвать возмущения в магнитосфере Земли. В зоне действия огромной корональной дыры планета будет находиться всю следующую неделю, стартующую с 10 февраля.
Ожидается ли магнитная буря 10 февраля 2025 года
Ученые предполагают, что возмущения в магнитосфере Земли начнутся в полночь 10 февраля. До шести утра они будут незначительными, но затем усилятся и превратятся в магнитную бурю. Она продлится ориентировочно до полудня.
Вероятность магнитной бури оценивают в 56%. Это значит, что шансы на то, что геомагнитная активность не перейдет границ разумного, сохраняются. По мнению специалистов, магнитная буря 10 февраля будет слабой.
Геомагнитная обстановка в феврале 2025 года
Магнитная буря, которая может произойти 10 февраля, станет первой в этом месяце. До этого астрофизики фиксировали только всплески активности, которые пришлись на 1 и 2 февраля. С 3 по 9 февраля геомагнитная обстановка была спокойной.
По предварительным данным, 11 февраля ученые продолжат регистрировать возмущения в геомагнитной сфере, но их интенсивность будет недостаточной для того, чтобы говорить о магнитной буре. Но астрофизики предупреждают, что корональная дыра и ее активность еще могут внести поправки в космическую погоду.
Судя по 27-дневному прогнозу, в остальные дни февраля магнитосфера будет пребывать в спокойном состоянии. Исключением станут только 27-28 февраля, когда возможны возмущения.
Для кого опасны магнитные бури
Недомогания в период магнитных бурь — одно из проявлений метеозависимости. С такой проблемой, по оценке врачей, сталкиваются 20-30% населения.
Симптомы метеозависимости вызывают перепады температуры, влажности, атмосферного давления. К ним могут приводить как процессы, которые происходят на Земле, так и космическая погода — например, магнитные бури.
Как правило, метеозависимость свойственна пожилым, подросткам и людям с хроническими заболеваниями. Способности их организмов адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды снижены, что приводит к головным болям, упадку сил, ломоте в суставах и другим симптомам.
Как помочь организму в период магнитных бурь
Проявления метеозависимости можно профилактировать. Для этого нужно правильно питаться, активно двигаться, достаточно спать, отказаться от курения, алкоголя и, в целом, соблюдать здоровый образ жизни. Еще один важный момент — регулярное наблюдение у врачей и получение лечения по поводу хронических заболеваний.
Когда голова уже болит, а сил на работу нет, усердствовать с физической нагрузкой, напротив, не стоит. Лучше провести этот день в покое. Важно не перегружать себя работой и позволить организму отдохнуть.
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