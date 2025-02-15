Медведев: Зеленский - киевский клоун, отчитавший Трампа за все, что можно

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал украинского лидера Владимира Зеленского «киевским клоуном». По его словам, Зеленский «плюет в руку дающему».
«Киевский клоун отчитал Трампа за все, что только можно. То есть, конченый нищий и вор плюнул в руку дающему. Вопрос в том, как отреагирует Трамп?» — задался вопросом Медведев в соцсети X.
На Мюнхенской конференции Зеленский признался, что расстроился, когда Трамп позвонил Путину раньше, чем ему. По его словам, для США рисков и угроз нет, чего не сказать об остальном мире. Зеленский также негативно отреагировал на новость о возможных личных переговорах Путина и Трампа.
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