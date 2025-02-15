Медведев: Зеленский - киевский клоун, отчитавший Трампа за все, что можно

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Дмитрий Медведев ответил на реакцию Владимира Зеленского в Мюнхене
Дмитрий Медведев ответил на реакцию Владимира Зеленского в Мюнхене Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал украинского лидера Владимира Зеленского «киевским клоуном». По его словам, Зеленский «плюет в руку дающему».

«Киевский клоун отчитал Трампа за все, что только можно. То есть, конченый нищий и вор плюнул в руку дающему. Вопрос в том, как отреагирует Трамп?» — задался вопросом Медведев в соцсети X. 

На Мюнхенской конференции Зеленский признался, что расстроился, когда Трамп позвонил Путину раньше, чем ему. По его словам, для США рисков и угроз нет, чего не сказать об остальном мире. Зеленский также негативно отреагировал на новость о возможных личных переговорах Путина и Трампа.

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал украинского лидера Владимира Зеленского «киевским клоуном». По его словам, Зеленский «плюет в руку дающему». «Киевский клоун отчитал Трампа за все, что только можно. То есть, конченый нищий и вор плюнул в руку дающему. Вопрос в том, как отреагирует Трамп?» — задался вопросом Медведев в соцсети X.  На Мюнхенской конференции Зеленский признался, что расстроился, когда Трамп позвонил Путину раньше, чем ему. По его словам, для США рисков и угроз нет, чего не сказать об остальном мире. Зеленский также негативно отреагировал на новость о возможных личных переговорах Путина и Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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