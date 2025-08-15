Hill: Зеленский пришел в ужас перед переговорами Путина и Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский в ужасе от встречи Путина и Трампа
Зеленский в ужасе от встречи Путина и Трампа Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ужас от того, что лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встречаются очно. Об этом сообщают американские СМИ. 

"Зеленский в ужасе от самой концепции очной встречи Трампа и Путина", — написали в издании Hill. Его состояние обусловлено двумя причинами. С одной стороны, он боится, что Трамп может пойти на уступки перед Путиным, а с другой стороны он раздосадован тем, что Украина не является стороной этих переговоров. 

Президенты России и США встречаются сегодня, 15 августа, в городе Анкоридж на Аляске. Предполагается, что они обсудят широкий пул вопросов, начиная с украинского конфликта, заканчивая экономическими вопросами. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ужас от того, что лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встречаются очно. Об этом сообщают американские СМИ.  "Зеленский в ужасе от самой концепции очной встречи Трампа и Путина", — написали в издании Hill. Его состояние обусловлено двумя причинами. С одной стороны, он боится, что Трамп может пойти на уступки перед Путиным, а с другой стороны он раздосадован тем, что Украина не является стороной этих переговоров.  Президенты России и США встречаются сегодня, 15 августа, в городе Анкоридж на Аляске. Предполагается, что они обсудят широкий пул вопросов, начиная с украинского конфликта, заканчивая экономическими вопросами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...